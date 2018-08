Mit 14 Koffern zurück nach Afrika

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Seit drei Jahren leben Juliane und Christoph-Samuel Rottmann mit ihren fünf Kindern in Uganda. Sieben Wochen lang haben sie jetzt in Deutschland Urlaub gemacht. Am Montag geht es für weitere drei Jahre zurück in ihr afrikanisches Zuhause.

Mit 14 Koffern tritt die Familie die Heimreise an. Über Brüssel geht es nach Entebbe, dem Flughafen vor den Toren von Ugandas Hauptstadt Kampala. Dort wartet ein Pickup, um das große Gepäck ins knapp 500 Kilometer entfernte Kisoro zu bringen. Die Rottmanns bleiben noch in der Hauptstadt, um Behördengänge zu erledigen. Im Schlepptau haben sie vier junge Leute, die für ein Jahr als Lernhelfer und im Freiwilligendienst mit nach Ostafrika reisen. Zwei werden die deutsche Familie unterstützen, die fünf Kinder zu unterrichten. Denn je älter sie werden, um so spezifischer, um so umfänglicher wird ihr Unterrichtspensum. Tags darauf fährt der Tross mit dem Bus den Koffern hinterher.

Die sind gut gefüllt. Neben der Garderobe sind allerlei Dinge verstaut, die es so in Uganda nicht gibt – Ersatzteile fürs Fahrrad, Lampen, ein Besen, Schlösser, Puddingpulver, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, Lollis, Lego-Bausteine und Kienäpfel. „Letztere hat Carli, unser Vierjähriger, für seine Freunde eingepackt“, erzählt die 34-jährige Mutter schmunzelnd.

Die Familie hat die Zeit in Deutschland genossen. 4000 Kilometer haben die Rottmanns im Wohnmobil zurückgelegt. Ein halbes Jahr im Voraus haben sie geplant, wen sie wann besuchen sowie eine Liste angelegt, was sie essen und sonst noch unternehmen wollen. „Alles haben wir nicht geschafft“, sagt das Paar. Das Wichtigste seien die Begegnungen und Gespräche gewesen. „Wir dachten, es wird etwas komisch nach so langer Zeit. Aber es war einfach nur Freude, wir haben die Liebe gespürt, die sich in den drei Jahren aufgestaut hat.“ Mit dem guten Gefühl geht es jetzt zurück.

Juliane Rottmann hatte sich nach dem Abitur, 2003, für ein Auslandsjahr entschieden. Afrika sollte es sein und Kenia ist es geworden. Dort hat sie als Lernhilfe Missionarskinder unterrichtet. Zurück in Deutschland hat sie 2005 Christoph-Samuel geheiratet. In Gussow bei Prieros hat er ein Gästehaus der Stadtmission geleitet. Der 39-Jährige bezeichnet sich als „Allrounder“ – er hat Agrarökonomie und Theologie studiert und ist Zimmermann. Seine Frau hatte angefangen Krankenpflege zu lernen, hat ein Fernstudium in Office Management absolviert, ist, seit sie Mama ist, zu Hause geblieben. Nach seinen sechs Jahren als Heimleiter fiel die Entscheidung für ein Sabbatjahr, 2013 ging es für zwölf Monate nach Kenia.

Danach stand ein längerer Aufenthalt in Afrika fest. Verzögert hat sich der Aufbruch nur deshalb, weil, zurück in Grünheide, 2014 Carl-Jakob zur Welt kam und die Familie komplettierte. „Ein kleine Wohnung im Hinterhof bei meiner Oma wurde quasi zum Warteraum“, erzählt die 34-Jährige. Schließlich startete das Paar eine Initiativbewerbung bei der Stuttgarter Organisation „Christliche Fachkräfte International“ und bekam nach einem Bewerbungs-Marathon das Angebot für Uganda.

In dem ländlichen Städtchen Kisoro, 70 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, nahe der Grenze zum Kongo und Ruanda, bezog die Familie in der Diözese ein Haus, das Vater Christoph-Samuel mit handwerklichem Geschick schön wohnlich gemacht hat. Er arbeitet als Berater für Mikrofinanzierung, soll vermitteln, wie man mit Geld und Werten umgeht. „Viele Afrikaner denken, sie haben nichts und sind nichts. Ich zeige ihnen, dass das nicht so ist.“ Das Paar betreibt zudem eine kleine Bäckerei, Juliane Rottmann lehrt die Frauen backen. Ihr Mann imkert und hat eine Brüterei aufgebaut, versorgt mit den Küken die Bauern der Region. Drei Mitarbeiter unterstützen ihn.

„Es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis wir akzeptiert wurden, Vertrauen da war“, sagt Rottmann. Jetzt ist er Mister Christoph und sie „Christophs Frau“. „Wir haben ein offenes Haus und die Leute kommen, um sich Rat zu holen“, freuen sich die Zwei über ihren Erfolg.