Debatte über den Nahverkehr

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Attraktive Mobilitätsangebote sind das Thema, mit dem sich einige Mitglieder der Arbeitsgruppe „Ländliche Entwicklung“ des Kreises aktuell beschäftigen. Die Untergruppe, die sich mit der Förderung der regionalen Wirtschaft und Landwirtschaft, mit Identifikation und regionaler Identität befasst, kommt dazu am Montag um 17.30 Uhr zur nächsten Sitzung zusammen. Im Gegensatz zum Kreistag und seinen Ausschüssen kann an den AG-Beratungen nicht nur jeder interessierte Bürger teilnehmen, sondern auch mit diskutieren und eigene Lösungsvorschläge einbringen.

Als Diskussionsgrundlage wird am Montag zunächst ein Überblick über die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis gegeben. Im Anschluss daran ist Raum und Zeit für Diskussionen. Am Ende soll ein Mobilitätskonzept stehen, das verstärkt auf die Bedürfnisse von Senioren, die in Dörfern leben, eingeht. In einem weiteren Tagesordnungspunkt sollen die Leitziele für die Entwicklung des ländlichen Raumes selbst diskutiert werden. (gar)

Die öffentliche Sitzung beginnt am Montag um 17.30 Uhr in der Kreisverwaltung Oder-Spree, Haus A, Raum A 127 in der Beeskower Breitscheid-straße.