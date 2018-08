Brandenburger Pferdesommer

Sandra Euent

Paaren/Glien (MOZ) Für Reiter und Fahrer im Breitensportbereich ist das letzte Wochenende im August bereits fest verplant. Zum vielfältigsten Kräftemessen im Bereich des Reit- und Fahrsports der Länder Berlin und Brandenburg treffen sich hunderte aktive Pferdefreunde, um bei unterschiedlichsten Wettkämpfen um Punkte und Zeiten zu streiten.

Mit der Anreise der Pferdesportler am Freitag beginnen die letzten Trainingseinheiten und die ersten Wettbewerbe im Fahrsport starten ab 15 Uhr. Samstag geht es dann so richtig los mit den Prüfungen und Wettbewerben.

Die Zuschauer können auf vier Plätzen ganztägig Pferde in Aktion erleben. Neben den regulären Wettbewerben, bei denen es – bei allem Spaß – um Wertungspunkte nach den Regeln der jeweiligen Statuten geht, wird auch auf dem Gelände für Kurzweil gesorgt.

Am Samstag, gegen 19 Uhr, wird es vor der Tribüne am Großen Ring hoch her gehen. Die deutschlandweit bekannte Ostsee-Quadrille zählt zu den Höhepunkten des Programms. Hindernisfahren verschiedener Anspannungen und die rasante „Jagd um Punkte“ bei Flutlicht im „Großen Ring“ werden bis in den Abend die Spannung im Kampf um den Jackpot halten.

Am Sonntag geht es dann weiter mit Wettkämpfen unterschiedlichster Art. So wird es verschiedene Kostümwettbewerbe und erstmals ein Shetlandpony-Event mit Rassedemonstrationen, Zuchtschaubildern und einem Shetlandpony-Markt geben. Die Ehrung der Landesmeister im Fahren wird ein weiterer Höhepunkt des Sonntags sein.

Zubehör für Reiter und Fahrer, Gelegenheiten zum Schnupperreiten – hier ist ein eigener Helm von Vorteil –, Probereiten für Kinder und Erwachsene, Eselführen, Basteln, Bungee, Erkundung der Wasserspielplätze und des Kinderbauernhofes, Besuch des Gartens oder des Arche-Haustierparks gehören an beiden Tagen zum Rahmenprogramm.

Neu ist ein Trödelmarkt, für den man sich noch anmelden kann. Für nur 5 Euro je laufendem Meter Standfläche ist man dabei. Anmeldung einfach über das Kontakt-Formular auf der Internetseite des Erlebnisparks.

Für das leibliche Wohl gibt es regionale Angebote auf der Schlemmermeile mit Brauereischänke und historischer Braumanufaktur von 1834. Freunde des Linedance finden am Sonntag ab 11 Uhr im Pavillon Gelegenheit, den Kreislauf in Schwung zu bringen, wenn DJ Nick zum Workshop und Linedance auflegt.

Der Eintritt zum Brandenburger Pferdesommer kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahre zahlen 2 Euro und die Jüngsten, unter 6 Jahre, haben freien Eintritt. Ausreichend kostenfreie Parkplätze sind vorhanden.