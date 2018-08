Blockflöte, Bass oder auch Bratsche erlernen

Norbert Löhn

Schwedt Auch an der Musik- und Kunstschule beginnt am Montag ein neues Ausbildungsjahr. Für einige Instrumente gibt es noch freie Unterrichtsplätze.

Mit dem Blockflötenspiel kann schon ab etwa fünf Jahre begonnen werden. Sie wird gern als Einsteigerinstrument gesehen, denn für alle Blasinstrumente ist sie ein ausgezeichnetes Vorbereitungsinstrument. Für die kleinen Anfänger mit dem Wunsch, Klarinette, Saxophon, Fagott oder Querflöte zu erlernen, kann somit die Wartezeit sinnvoll ausgenutzt werden.

Die Blockflöte hat als ältestes Instrument der Menschheitsgeschichte jedoch weit mehr zu bieten. Mit ihr wird Musik aus allen Stilrichtungen gespielt. Im Mittelalter und im Barock war sie ein äußerst wichtiges Instrument, mit sehr anspruchsvoller Musik. Folkmusik lebt von und mit der Blockflöte und dank moderner Technik ist die sonst so feine, leise Blockflöte längst im Rock und Pop angekommen.

Nachwuchs wird auch am Bass gesucht: Mit der Erfindung des elektromagnetischen Tonabnehmers in den 1930er-Jahren wurde auch der Weg für den E-Bass bereitet. Dieser wurde eigentlich als Alternative für den Kontrabass entworfen, der in der Lautstärke mit der modernen Musik nicht mehr mithalten konnte. Sehr schnell entwickelte sich der E-Bass allerdings zu einem eigenständigen, sehr beliebten Instrument.

Den Vertretern der Streichinstrumente ist gemeinsam, dass die Saiten mit einem Bogen gestrichen werden. Auf welchem Instrument sich ein Kind wohlfühlt, hängt davon ab, welche Tonlage es gern hört und welche Schwingungen es gern am Körper spürt. Wer es zart und hell mag, wird bestimmt mit der Violine froh. Wer aber lieber tiefe Töne bevorzugt und sich auch körperlich stärker engagieren möchte, ist sicherlich erfolgreicher am Cello und Kontrabass.

In der Musik- und Kunstschule wird neben dem Einzelunterricht auch das gemeinschaftliche Musizieren intensiv gepflegt – zuerst in kleinen Gruppen, später mit dem Ziel, ein Kinderorchester zu bilden. Um im Orchester alle Stimmgruppen besetzen zu können, wird auch die weniger bekannte Bratsche, die „große Schwester“ der Violine, gebraucht. Dieses Instrument kann nach dem Erwerb der Grundlagen auf der Geige erlernt werden. Das optimale Einstiegsalter zum Erlernen eines Streichinstrumentes liegt zwischen sechs und acht Jahren, jedoch ist auch ein späterer Beginn problemlos möglich.

Anmeldungen (auch zu kürzeren Schnupperterminen für ein Instrument) sind ab 20. August möglich und das unter der Telefonnummer 03332 2666311 oder per E-Mail an musikschule.stadt@schwedt.de