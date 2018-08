Manfred Lutzens ist immer noch dicht „am Ball“

Redaktion

Brandenburg Historische Beiträge aus unserer Heimat sowie allmonatliche Wetterbilanzen – verfasst von Manfred Lutzens – bereichern regelmäßig unser „Brandenburger Wochenblatt“. Ein kleines Jubiläum steht dabei für 2019 bevor, dann nämlich sind es bereits zwei Jahrzehnte, dass diese Beiträge hier veröffentlicht werden. Erinnert sei zugleich daran, dass er als freier Mitarbeiter unserer Sportredaktion immerhin von 1998 bis 2015 ständig die Fußball-Berichte vom Brandenburger SC Süd 05 übermittelte.

Auf ein eher seltenes Jubiläum indes verweist Lutzens bereits jetzt. Hat doch der gebürtige Brandenburger vor nunmehr 50 Jahren seine ersten Zeilen für die damalige „Neue Fußball-Woche“ (Ost) geliefert. Und heute gehört er dort – inzwischen heißt das Fachblatt aus Berlin schlechthin „Fußball-Woche“ – zu den dienstältesten Mitstreitern. Sein Engagement würdigte die „FuWo“ vor wenigen Tagen mit einem größeren Beitrag.

Der mittlerweile 78-jährige Havelstädter erinnert sich noch gut an seinen Start als Berichterstatter in dieser Zeitschrift vor nunmehr einem halben Jahrhundert: „Als sich 1968 die ‚FuWo‘ händeringend mit der Bitte an mich wandte, im Mai/Juni von den Aufstiegsspielen des Bezirksmeisters Stahl Brandenburg zur DDR-Liga zu berichten – seinerzeit scheiterte die Elf aber an Chemie Böhlen und Chemie Wolfen –, sagte ich sofort zu. Aus diesen ersten Versuchen entwickelte sich eine bis heute währende Treue zum Fachblatt.“ Denn die aktuellen Beiträge über den Brandenburger Oberligavertreter BSC Süd 05, den Traditionsverein aus unserer Havelstadt, sind noch immer mit Lutzens‘ Namen unterzeichnet.

Schon während seiner Oberschulzeit hatte er für die Lokalzeitungen regelmäßig vom Jugendfußball berichtet. Selbst beließ es der in der Brandenburger Neustadt heranwachsende Junge beim für die Nachkriegsjahre oft so typischen Straßenfußball, zumeist zwischen Trümmerflächen und auf engen Kinderspielplätzen mit einem Igelit- oder auch Gummiball. Bereits ab 1951 besuchte er als Schulkind die Spiele und sogar das Training der damaligen Landesliga- bzw. dann DS-Ligamannschaft von Motor Süd Brandenburg. Ja, Lutzens nahm zudem teilweise recht aufwendige bzw. abenteuerliche Bahn- und Busfahrten zu den Auswärtsspielen – vor allem dann nach Berlin, aber auch zum Oberligisten Rotation Babelsberg –, auf sich. Schon zu jener Zeit wurden von ihm lückenlos die „Fußball-Woche“, weitere Sportzeitungen, die Spielprogramme und zusätzlich eigene Statistiken archiviert. Welche Bestände haben sich da seitdem in Schränken und Regalen angesammelt...

Schließlich „wagte“ sich Lutzens – seinerzeit noch im kaufmännischen Bereich tätig – erstmals für den Sportteil der Regionalzeitung nebenberuflich beispielsweise Saisoneinschätzungen zu den DDR-Ligateams aus dem damaligen Bezirk Potsdam (inklusive natürlich aus unserer Stadt) zu schreiben. Über einen Umweg schlug der engagierte Brandenburger dann Mitte der 60er Jahre die von ihm bis heute so geliebte journalistische Laufbahn ein, fand in der Lokalredaktion der „Brandenburgischen Neuesten Nachrichten“ (Zeitung der sogenannten Blockpartei NDPD), deren Leiter er ab 1972 wurde, ein weitreichendes Betätigungsfeld. Und in jener Zeit, verständlichereise noch ohne Videotext, Mobiltelefon etc., hatte er in Brandenburg für ein Novum gesorgt. Ab 1965 nämlich stellte er nach jedem Spieltag der Bezirksliga Potsdam – und das immerhin 15 (!) Meisterschaftsjahre – die „taufrischen“ Fußball-Ergebnisse auf einer Tafel in Redaktions-Schaufenster in der Hauptstraße 39. Die Resonanz der hiesigen Fans war entsprechend groß, denn erst montags hätten sie sonst die Resultate aus der Presse entnehmen können.

Darüber hinaus war der junge „BNN“-Redakteur „so ganz nebenbei“ nach dem Aufstieg von Stahl Brandenburg in die DDR-Liga (1970) immerhin ununterbrochen als engagierter Berichterstatter für die „FuWo“ und zahlreiche andere Sportredaktionen (natürlich alles noch mit Schreibmaschine und ohne eigenes Telefon!) in Aktion, ehe für ihn aus gesundheitlichen Gründen ab 1983 für längere Zeit eine Pause erfolgen musste. Schließlich „entdeckten“ auswärtige Berufskollegen den mittlerweile dann in die Oberliga aufgestiegenen Verein...

Als sich einige Zeit nach der politischen Wende der BSC Süd 05 (zuvor Motor-Süd) anschickte, wieder die Nummer 1 im Fußball der Havelstadt zu werden und über die Landes-bzw. Brandenburg-Liga endlich 1999 den Sprung in die Oberliga bzw. 2008 auch den Wiederaufstieg schaffte, hatte die „Fußball-Woche“ in Manfred Lutzens sofort abermals einen zuverlässigen, akribisch und fachkundig arbeitenden Mitstreiter an ihrer Seite. Generationen von Brandenburger Fußballern, eine Vielzahl von Trainern hat er bis heute kommen und gehen sehen, eine kaum zu beziffernde Zahl von Spielen gesehen, sportliche Höhen Tiefen erlebt. Übrigens, sein Fundus war in den 1990-er Jahren sogar vom Fachblatt „Libero“ (Internationale Föderation Fußball-Geschichte/Statistik) des Weltfußballverbandes gefragt, um statistische Lücken über Brandenburger Vereine in der Nachkriegszeit auszufüllen. Zudem hatte er dort in einem Beitrag aufgearbeitet, wie 1958 im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die 1.DDR-Liga zwischen Motor Süd Brandenburg und Dynamo Dresden alles seitens des Schiedsrichters getan wurde, damit in Bitterfeld nach Verlängerung der Volkspolizei- und Stasi-Verein noch als 4:2-Sieger „hervorgehen“ konnte.

Der „Jubilar“, der inzwischen mehrere schwere gesundheitliche Rückschläge verkraften musste, will auch weiterhin noch möglichst dicht „am Ball“ sein. Wird aus Brandenburg (Havel) auch 2018/19 noch für das Fußball-Fachblatt berichten. Überdies bleibt er dem BSC Süd 05 treu, gehört dort zu den Autoren des aktuellen Spielprogramms und leitet nach jeder Oberligapartie die Pressekonferenz.

Übrigens, für seine „Pflichten“ im nun schon höheren Rentenalter – darin einbegriffen sind für ihn vorrangig und gewissermaßen selbstverständlich die eingangs erwähnten Artikel in unseren BRAWO-Sonntagsausgaben –, versucht er sich allmorgendlich mit einem 2-km-Lauf fit zu halten.