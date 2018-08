Revolutionsfilme und perfekte Steaks

dpa

Berlin (dpa) Die Schulferien sind vorbei - doch nicht nur für Kinder geht die Schule wieder los. Das Herbstprogramm der zwölf Berliner Volkshochschulen startet ebenfalls.

In rund 10 000 Kursen und Veranstaltungen haben Berliner die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern. Diesen Herbst steht auf dem Programm: Filme über die Revolution 1918, eine Lesung über afrikanische Visionäre und Debatten im Schloss Britz. Aber auch andere beliebte Angebote gehen weiter, wie aus den Programmen hervorgeht.

Das neue Kursprogramm wartet mit vielen politischen Diskussionen auf. Zwei Termine finden in der 2017 gegründeten Afrika Akademie an der Volkshochschule Mitte statt, die auch als „Schwarze Volkshochschule“ bekannt ist. Dabei können Menschen afrikanischer Herkunft lernen und lehren, was sie selbst wichtig finden. Am 29. September werden bei einer Lesung afrikanische Visionäre vorgestellt. Am 5. Dezember ist eine Podiumsdiskussion zum Thema Rassismus in Kitas geplant.

An der VHS Pankow wird die kostenfreie Filmreihe „Revolution! - Gesellschaft und Politik im Umbruch“ im Lichtblickkino fortgesetzt. Anlass ist unter anderem der 100. Jahrestag der Novemberrevolution in Deutschland 1918. Der Film „Trotz alledem!“ etwa läuft am 18. November. Wie immer soll es im Anschluss ein Expertengespräch geben.

Die VHS Neukölln veranstaltet am 10. September auf dem Gelände des Schlosses Britz ein Festival für Demokratie und Vielfalt, das „Neukölln Open“. Angekündigt sind Diskussionen und Workshops. Diskutiert wird über die Frage: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“

Über die Politikveranstaltungen hinaus gibt es wieder viele andere Kurse. Die Vintage-Fotografie-Kurse in Friedrichshain-Kreuzberg werden fortgesetzt, wie Peter Lattermann aus der Programmbereichsleitung Kultur und Gestalten berichtet. Angehende Studenten können in Mappenkursen ihre Uni-Bewerbung vorbereiten. In Neukölln haben Pädagogen und Schauspieler die Möglichkeit, sich berufsbegleitend in Theaterpädagogik ausbilden zu lassen.

Auch zahlreiche Sprachkurse sind angekündigt. 41 Sprachen können an den Volkshochschulen im Jahr gelernt werden. 2016 wurden nach Angaben von Michael Weiß, Direktor der VHS Mitte, etwa 9900 Sprachkurse angeboten. Rund 4600 waren Kurse, in denen Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wurde. Als häufigste Fremdsprache wurde Englisch angeboten (ein Drittel). Danach folgten Spanisch, Französisch und Italienisch. Zahlen für 2017 und 2018 lagen noch nicht vor.

Geflüchtete können ebenfalls ihr Deutsch verbessern. Weiß berichtet, dass 2017 mehr als 11 000 Geflüchtete die etwa 830 Sprachkurse der Volkshochschulen besucht haben. Laut Weiß können alle an den Deutschkursen teilnehmen, auch Menschen, die keinen sicheren Aufenthalt haben und daher keinen Platz in den Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bekommen.

Jedes Jahr nehmen mehr als 240 000 Erwachsene an den Berliner VHS-Veranstaltungen teil, wie Weiß berichtet. Etwa zwei Drittel von ihnen sind zwischen 20 und 50 Jahre alt. Den Vorteil der Volkshochschule sieht der Direktor darin, dass kein Lernzwang besteht. Neben beruflichen Kompetenzen werde Wissen erhalten, das in der schnelllebigen Alltagswelt von heute sonst verloren gehen würde. Wer weiß schon noch, wie ein gutes Steak gebraten wird? In Pankow wird diesen Herbst „Das perfekte Steak!“ gesucht.

Die Schulen sind aber auch ein wichtiger Ort für Grundwissen. Im Lernhaus in Neukölln können Analphabeten Lesen und Schreiben lernen und Schulabschlüsse nachgeholt werden. Bernd Müller, Leiter der Volkshochschule Neukölln, sagt dazu: „Die Integration ist ein wichtiger Bestandteil unseres Programms.“