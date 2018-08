Silvia Passow

Schönwalde-Glien Der EFCS feiert 20-jähriges Bestehen und alle sind eingeladen, das Ereignis mitzufeiern. Am Samstag,25. August, bietet der Verein für Jung und Alt und Junggebliebene ein besonderes Programm im Rahmen des Siedlungsfest in Schönwalde. Gefeiert wird auf dem Gelände am Schwanenweiher in der Berliner Allee 7-9 in Schönwalde/Siedlung.

Geboten wird eine exklusive Siedlungsrundfahrt mit dem Zille-Bus, Imker aus Falkensee weihen in die Geheimnisse der Bienen und des Honigs ein, Jugendliche aus Schönwalde laden zu politischen, überparteilichen Diskussionen ein, für die Kleinen gibt es Spaß auf dem Kinderkarussell und wer mag, kann sich im Boule-Spielen ausprobieren. Auf der Bühne steht die Berliner Band „Ulli und die grauen Zellen“, das Tanzbein darf gern geschwungen werden. Außerdem gibt der Verein Pflanzen gegen Spenden ab. Der neue Pflanzenbesitzer bestimmt hierbei den Preis für Blume oder Bäumchen, hierfür nimmt der Verein auch gern noch schmucke Pflanzenspenden entgegen.

20 Jahre EFCS, ein Verein stellt sich vor

Seit 20 Jahren verfolgen Sabine Kondziella, Vorsitzende des Vereins, Rudolf Kondziella (Schatzmeister), Christian Kaiser (2. Vorsitzender) und ihre Mitstreiter ihre Ziele. Erhaltung des Waldcharakters in der Siedlung Schönwalde, Mitwirkung bei der städteplanerischen Entwicklung, wobei sie besonders den Naturschutz im Auge haben und Lebens- und Wohnqualität für alle Schönwalder. Wichtig bei all ihren Projekten: Für alle kostenfrei nutzbar und vereinsunabhängig sollen Parkanlagen, Freizeitstätten und Sportplätze sein. Der Verein hat insgesamt rund 20 Mitglieder und setzt sich aus Neu- und Alt- Schönwaldern zusammen. Was im Vereinsleben selbst aber kaum noch eine Rolle spielt, versichert Christian Kaiser. „Die Mauern haben wir innerhalb des Vereins schon lange gebrochen.“

Die Mitgliedschaft in unserem Verein ist in erster Linie Arbeit“, sagt Vorsitzende Sabine Kondziella. Und die wird auch nicht immer mit Erfolg gekrönt. So hatte der Verein bei der Errichtung zweier Einkaufsmärkte für eine Begrünung mit Bäumen auf den Parkplätzen plädiert und blieb damit unerhört. „Und nun, bei der Hitze, sehen sie sich um. Alle suchen nach Schattenparkplätzen, sind aber kaum welche da. Dort wo Schatten ist, ist das Gedränge groß“, sagt Kaiser.

Ein voller Erfolg ist dafür die Patenschaft für das Gelände am Schwanenweiher. Dort wurde ein kleiner Park geschaffen, mit Blumenbeeten und Rasenflächen. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein und die Boule-Bahn erfreue sich großer Beliebtheit, so Sabine Kondziella. „Auch die Jugendlichen haben da einen Treffpunkt gefunden.“ Weniger Freude macht ihr der zurückgelassene Müll. Zerbrochene Flaschen und in die Erde getretene Kronkorken werten das Gelände keineswegs auf. Die einfache Regel, Mitgebrachtes auch wieder Mitzunehmen, funktioniert auch hier nicht. Von diesem Wehrmutstropfen lassen sich die Vereinsmitglieder nicht ermutigen. „Das Gelände wird angenommen und das freut uns“, sagt die Vorsitzende Kondziella.

Bäume, der Waldcharakter der Siedlung, das gehört für die Vereinsmitglieder ganz oben auf die Prioritätenliste. „Immerhin ist der Waldcharakter ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, etwas Besonderes“, sagt Sabine Kondziella. Was die Fällung der Bäume angeht, wünschen sich die Vereinsmitglieder die Gemeinde selbst als Vorbild. „Die Gemeinde hat da noch Potenzial. Wir würden sie gern dabei unterstützen“, sagt Kaiser. Eine ihrer Ideen dazu ist die „Baumbörse“. Neupflanzung von Bäumen in den Gärten sich dafür anbietender Grundstückseigentümer. Mehr dazu erfährt man beim Verein selbst.

Natürlich liegt es nahe, dass der Verein auch an den Umwelttagen jedes Mal präsent ist. Hierbei haben sie auch Flüchtlinge mit eingebunden, gemeinsam aufgeräumt, umgegraben, Bäume und Sträucher beschnitten. Dafür gab es dann hintendran ein selbst erstelltes Zertifikat. „Was wichtig sein kann“, sagt Kaiser. „Es ist ein Zeugnis über eine ehrenamtliche Tätigkeit, für eine Arbeit im Dienste der Gesellschaft.“ Auch seine Frau, Ingeborg Kaiser, ist im Verein aktiv. Mit einigen der Flüchtlinge hält sie noch immer Kontakt, auch wenn diese inzwischen in anderen Gemeinden leben.

Der neuste Clou

„Wir sind eigentlich nie zu bremsen und haben immer neue Ideen“, sagt Sabine Kondziella. Im Moment steht das Projekt Niedrigkletterseilgarten auf der Agenda. Der Klettergarten soll frei und kostenlos für alle zugänglich sein und ist in Planung, momentan wird vom Verein die Finanzierung geklärt. Besonders die Jugend der Gemeinde soll hiervon profitieren. „Für die Jugendlichen gibt es in Schönwalde kaum Angebote. Eher für Kinder oder die älteren Mitbürger“, sagt die Vorsitzende. Das soll sich mit dem Niedrigkletterseilgarten ändern. Die Idee dazu haben sie sich von den Schönwalder Jugendlichen selbst abgeholt. Die Jugendlichen mehr in ihre Arbeit einbinden und dabei für die Natur begeistern, ist das nächste Ziel der Vereinsmitglieder des EFCS.

Neumitglieder, Interessierte an der Baumbörse und Pflanzenspender aufgepasst

Der Verein nimmt gern neue Mitglieder auf. Informationen, auch zur Baumbörse, unter: www.schoenwalde-hvl.de. Oder per E-Mail an EFCSeV@schoenwalde-hvl.de. Wer Pflanzen für die Spendenaktion zur Verfügung stellen möchte, kann diese in der Willibald-Alexis-Straße 57, in Schönwalde/Siedlung abgeben oder auch gern einfach hinter den Zaum stellen.