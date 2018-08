Neues Spektakel im Herbst

Sandra Euent

Elstal (MOZ) Kürbisse, wohin die Augen blicken: Karls Erlebnis-Dörfer feiern 2018 erstmals Karls großes Kürbisfestival. Zwischen dem 25. August und 4. November schmücken in Rövershagen, Zirkow auf Rügen, Koserow auf Usedom, Elstal und in Warnsdorf bei Lübeck rund hunderttausend Kürbisse, darunter seltene Bischofsmützen-, Baby-Boo- und Snow-Ball-Kürbisse, die Bauernmärkte und Erlebnis-Dörfer. Höhepunkte der Veranstaltung sind eine Kürbisausstellung (Eröffnung am 6. September), ein großes Angebot an Kürbisspezialitäten in Karls Hof-Küchen, leckere und verrückte Kürbisprodukte aus eigenen Manufakturen sowie jede Menge Schnitz- und Spiel-angebote rund um die leuchtend orangenen Herbstfrüchte. Der Eintritt zu Karls großem Kürbisfestival, das täglich zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet hat, ist kostenlos.

Während vor den Eingängen von Karls Erlebnis-Dörfern riesige Kürbispyramiden und Ausstellungen mit 60 Kürbissorten zum Erlebnis für die Augen werden, warten unter den Scheunendächern der Bauernmärkte Unmengen mächtiger Zier- und Essfrüchte auf neue Besitzer. Natürlich dürfen auch Karls Schnitzkürbisse nicht fehlen, die zu wahren Wunderwerken gestaltet werden können. Unter Anleitung, mit gruseligen Schablonen und perfektem Schnitzbesteck können Hobbykünstler das Gemüse in tolle Herbstdekoration verwandeln.

Kürbisse sind gesund und wahre Alleskönner in der Küche. Im Handumdrehen lassen sich etwa leckere Risottos, Salate oder Aufläufe zubereiten. Wer gleich vor Ort in den Genuss kommen möchte, sollte Karls Hof-Küchen einen Besuch abstatten. Auch Karls Schaumanufakturen haben ihre Produktion auf Herbst getrimmt. In den Hof-Bäckereien gibt es herzhaftes Haselnuss-Kürbisbrot und Kürbiskekse, in den Seifenmanufakturen werden duftende Kürbisseifen mit orientalischen Gewürzen gegossen, in Karls Marmeladenküchen fließen Kürbisträume in die Gläser und an den Kaffeebars gibt es Karls ganz besondere Kürbislatte.

Fast alle Kürbisse, die in den Erlebnis-Dörfern zum Genießen, Schnitzen oder Bestaunen ausgestellt sind, wurden für Karls auf Kürbisfeldern in Brandenburg angebaut.

