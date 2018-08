Ordonnanzhaus ganz in Stein

Manfred Lutzens

Kennen Sie das Ordonnanzhaus in der Schusterstraße? Wohl nur wenige Brandenburger werden mit diesem so markanten Gebäude – dem Steinhaus, niederdeutsch Steenhus –, als ältestem und größtem Bürgerhaus der Mark etwas anzufangen wissen. Dabei hat es sowohl von seiner Architektur als auch seiner Geschichte vorrangige Bedeutung. So beispielsweise liegen genau 200 Jahre zurück, dass es von der Stadt erworben wurde. Aber widmen wir uns nachfolgend etwas chronologisch der Historie dieses teilweise schon etwa zwischen 1300 und 1310 im errichteten Baus, der in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zum Altstädtischen Rathaus allerdings völlig zu Unrecht wohl eine Art Schattendasein führt.

Dabei schrieb beispielsweise der Brandenburger Schriftsteller und Autor Adolf May (1879 - 1958) – seine Grabstätte befindet sich auf dem Neustädtischen Friedhof –, bereits im Herbst 1944: „Seinen hohen, spitzen Giebel trägt das Ordonnanzhaus stolz zur Schau. Sechs aufstrebende Pilaster teilen diesen in fünf Felder und geben ihm ein eigenartiges Aussehen. Es ist, als wolle es seine bis ins Mittelalter zurückreichende Entstehungsgeschichte betont zum Ausdruck bringen (...). Hierzu ist aller Grund gegeben“. Übrigens, einiges deutet darauf hin, dass dereinst noch einige andere Steinhäuser in unserer Havelstadt entstanden sein dürften.

Dieser zweigeschossige, imposant in die Höhe strebende gotische Backsteinbau - zweifelsohne entlehnt den Bürgerhäusern der norddeutschen Hansestädte -, bekam zu den Zierden seines Giebels in der Schusterstraße mit den besagten Halbsäulen nachträglich noch neun Fenster „eingezogen“. Gelang es doch zwischen 1470/ 80 dank geschickter hiesiger Handwerker, das auf „prominenter Eckparzelle“ liegende Haus am Altstadt Markt noch deutlich zu erhöhen und geradezu luxuriös auszubauen. Inbegriffen beispielsweise eine kleine Kapelle sowie eine dereinst hervorragend mit gotischen Putzmalereien gestaltete Trink-(Wein-) laube. Bewunderung verdient zudem das Innere, so insbesondere die Decken mit einem Kreuzrippengewölbe, wo der Baustil ebenfalls bestens dokumentiert ist. Zum anderen kündet das den Dachstuhl des Ordonnanzhauses überspannende Satteldach gleichermaßen von der hohen Handwerkskunst unter den Zimmerleuten jener Zeit.

Einig sind sich die Forscher darin, dass ein derartiger Bau nur von einem besonders wohlhabenden, angesehenen Bürger errichtet werden konnte. So beispielsweise schrieb vorgenannter Adolf May vor mittlerweile 75 Jahren, dass ein Bürger namens Ghiso „aus dem Steenhus“ durchaus dafür prädestiniert gewesen sein dürfte. Dieser Kaufmann gehörte nämlich zu den Vertretern der Altstadt bei Schlichtungsverhandlungen vor dem Landesherren, als 1342 wieder einmal die beiden Brandenburger Städte mit ihren getrennten Verwaltungen in Fehde lagen. Zum anderen entdeckte man bei späteren Renovierungsmaßnahmen im Erdgeschoss sowohl ein gewürfeltes Wappen als auch die Bildnisse eines Mannes (und einer Frau), die durchaus ebenfalls eben auch auf besagten Ghiso zutreffen könnten.

Und vor allem der verdienstvolle, umtriebige Heimatforscher Friedrich Grasow (1881 -1958) dürfte mit seiner Annahme, dass es sich wohl um ein Patrizierhaus handelt, da durchaus schon auf der richtigen Fährte gewesen sein. Waren doch dereinst hier Kaufleute der Stadt und Unterhändler ebenfalls „vermerkt“. Der Name als Ordonnanzhaus ist seit dem 18. Jahrhundert indes diesem historischen Umstand zuzuschreiben: „Zu einer Zeit, das es noch kein stehendes Heer und keine Kasernen gab, befahl König Friedrich Wilhelm I. allen größeren Städten seines Landes, Unterkunftsräume für durchmarschierende kleine Truppenteile bereitzuhalten. Dort wurden die Soldaten verpflegt und konnten übernachten. Zumeist handelte es sich um Meldereiter, in der Militärsprache Ordonnanzen genannt. Der Verwalter, der für Speisen, Getränke sowie Ordnung und Sauberkeit zu sorgen hatte, war folgerichtig der Ordonnanzwirt.“

Als 1715 gemäß königlicher Order die Alt- und Neustadt vereinigt wurden, verlor das Rathaus seine Bedeutung als Amtssitz. Ja, es wurde schließlich später - von 1753 bis 1803 - auf Geheiß des Alten Fritz (Friedrich II.) als Barchentfabrik genutzt. Mit einbezogen sogar das Ordonnanzhaus, ursprünglich für lange Zeit die Wohnstätte wohlhabender Bürger. Als dann aber die hochtrabenden Pläne des Königs gescheitert waren (dazu gehörten in unserer Heimatstadt die Maulbeerbäume inklusive Seidenraupenzucht), dauerte es bis 1840, ehe dass so markant in die Höhe strebende, seit 1818 in städtischen Besitz gelangte Gebäude - wieder „geweckt“ wurde. Nun diente es als Armen- Arbeitsanstalt und später auch als Waisenhaus.

Völlig neue Sichtweisen im wahrsten Sinne des Wortes ergaben sich, als dank einer umfassenden Restaurierung das inzwischen weitgehend verfallene Rathaus schließlich 1912 in neuem Glanz erstrahlte. Zur Weihe - inklusive Kurfürstenbrunnen - weilte damals Kaiser Wilhelm II. sogar für einige Stunden in der Stadt. Nun hatte das Ordonnanzhaus zugleich wieder sein Portal zur Schusterstraße hin erhalten, außerdem wurde durch einen Zwischenbau die bis dahin vorhandene Verbindungsgasse zum Markt in architektonisch gelungener Weise geschlossen. Zweckmäßig zusammengeführt, präsentieren sich seitdem im Erdgeschoss die Gasträume.

Das „Steenhus“ fand fortan vielerlei Verwendung, diente u.a. als Polizeiwache, war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Domizil des Volksbildungsamtes, bot später viele Jahre lang der Stadtbibliothek, einem VP-Revier sowie dem Reisebüro „Jugendtourist“ mehr oder weniger ausreichend Platz. Besonders gern werden sich ältere Havelstädter noch an das Mitte der 1960-er Jahre eröffnete „Wein-ABC“ der volkseigenen Gaststättenorganisation erinnern. Unter dem prächtigen Kreuzrippengewölbe sorgten Hans-Joachim Klockow und das Musiker-Duo Münstermann für ein angenehmes Flair. Überdies eröffnete dort einige Male der Brandenburger Karnevals-Club am 11.11 seine neue Saison.

2006/2007 ließ die Kommune das Rathaus der Altstadt nebst Ordonnanzhaus umfassend sanieren. Hier befinden sich nun Teilbereiche der Stadtverwaltung und der Amtssitz des Oberbürgermeisters - anknüpfend an bewährte Traditionen unseres guten, alten Brandenburg. Und darüber hinaus bietet die Kommune jungen Havelstädtern mit dem innerhalb des so bedeutenden Baudenkmals hervorragend gestalteten Trauzimmer (einst das „Wein-ABC“) eine wohl einmalig attraktive Stätte für den Start in die gemeinsame Zukunft.