CDU wirft Ministerin Verschleierungstaktik vor

dpa

Potsdam (dpa) Im Zusammenhang mit der Neueinstellung von Lehrkräften für das an diesem Montag beginnende Schuljahr hat die CDU-Fraktion im brandenburgischen Landtag Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) Verschleierungstaktik vorgeworfen.

Ernst hatte am Freitag erklärt, dass unter den 1114 unbefristeten Neueinstellungen 26 Prozent Seiteneinsteiger seien, die noch keine pädagogische Ausbildung hätten. „Hinzu kommen aber noch 533 Lehrkräfte, die befristet neu eingestellt wurden“, sagte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Hoffmann, am Sonntag.

Da unter diesen befristet eingestellten Kräften knapp 75 Prozent Seiteneinsteiger seien, erhöhe sich deren Anteil an den insgesamt 1667 neu eingestellten Lehrern auf rund 40 Prozent. „Diesen hohen Anteil von Seiteneinsteigern versucht Ministerin Ernst zu verschleiern, in dem sie nur von 26 Prozent bei den unbefristeten Einstellungen spricht“, monierte Hoffmann. Dies werde seine Fraktion in der nächsten Sitzung des Bildungsausschusses zur Sprache bringen.

Hoffmann hatte bereits am Freitag eine Quote für Seiteneinsteiger gefordert. „Wenn an einzelnen Schulen fast jeder zweite Lehrer keine Ausbildung hat, ist das Maß eindeutig überschritten“, sagte er.