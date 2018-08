Saleh will Mieterhöhungen stoppen und Renditen deckeln

dpa

Berlin (dpa) SPD-Fraktionschef Raed Saleh hält angesichts der rasant gestiegenen Mieten in Berlin radikale Maßnahmen für notwendig.

„Wir brauchen eine wohnungspolitische Revolution in Deutschland, dafür müssen wir die Renditen deckeln“, sagte der Sozialdemokrat im Interview der „Berliner Morgenpost“. Da das Mietrecht im Wesentlichen eine Bundesangelegenheit ist, wäre die Bundespolitik gefordert. Saleh wünscht sich dabei mehr Entschlossenheit von seiner Partei, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen.

„Wir haben zu spät gegengesteuert in der Mietenpolitik, bei den Fragen Zweckentfremdungsverbot, der Umwandlung von Miete in Eigentum, beim Neubau, bei Auflagen für Private“, räumte er ein. Inzwischen habe die SPD viel gemacht - aber ihm persönlich sei das noch zu wenig.

„Für ein Haus, das längst abbezahlt wurde und hohe Renditen abwirft, gibt es keine Notwendigkeit, permanent die Mieten zu erhöhen. Auch nicht um fünf Prozent“, meinte Saleh. „Natürlich würden dann alle schreien, das sei Sozialismus. Aber das haben sie vor der Einführung des Mindestlohns auch getan.“

Die Berliner CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus kritisierte die Vorschläge. „Die "Ideen" des SPD-Faktionsvorsitzenden zur Drosselung von Mieterhöhungen sind verfassungsrechtlich nicht möglich und wie so oft bei seinen Vorschlägen nicht zu Ende gedacht“, sagte deren wohnpolitischer Sprecher Christian Gräff am Sonntag. Saleh solle sich mit seinem Koalitionspartner von den Linken besser auf die Ankurbelung des Wohnungsneubaus verständigen und diesen vorantreiben. „Dass er jetzt versucht, die Linke links zu überholen, zeigt die Not der Berliner SPD, die inhaltlich keinerlei Vorstellungen hat, wie die Stadt gestaltet werden kann“, so Gräff.