55-Jähriger zieht Mann aus brennendem Auto

dpa

Lübben (dpa) Geistesgegenwärtig hat ein 55-jähriger Berliner am Rand der Autobahn A13 bei Lübben (Dahme-Spreewald) einen 48 Jahre alten Fahrer aus seinem brennenden Auto gerettet.

Der 55-Jährigen hatte wie andere Verkehrsteilnehmer am Freitagnachmittag die auffällige Fahrweise des 48-Jährigen bemerkt, wie die Polizeidirektion Süd am Sonntag mitteilte. Der Wagen des Fahreres aus Sachsen rammte mehrfach die Mitteleitplanke, schleuderte dann auf der rechten Seite durch einen Wildschutzzaun und kam anschließend in einem Wald zum Stehen. Dort fing das Auto Feuer.

Der 55-Jährige zog das Unfallopfer aus dem brennenden Fahrzeug. Dabei verletzte sich der Ersthelfer, er musste von Rettungskräften behandelt werden. Nach ersten Ermittlungen sei der Unfall vermutlich durch ein gesundheitliches Problem des 48-Jährigen ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.