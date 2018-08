Velten verliert nach packendem Pokalfight

Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Nach einem packenden Spiel mit Führungswechseln, vielen strittigen Szenen, einem Platzverweis und Elfmeterschießen musste der SC Oberhavel Velten in der ersten Runde des Landespokals die Segel streichen. Gegen den Oberliga-Absteiger Grün-Weiss Brieselang verlor der Landesligist am Sonntag mit 8:9 (0:1, 2:2, 3:3).

Vor 192 Zuschauern waren die klassenhöheren Gäste nur in der ersten Halbzeit das bessere Team. „Da haben wir den Ton angegeben und es ordentlich gemacht“ bemerkte Trainer Patrick Schlüter. Dennoch: „Man muss zufrieden sein, dass wir in der 41. Minute überhaupt das Tor machen, weil wir ein paar Sachen schlampig ausgespielt haben.“ Zudem hielt Velten stark dagegen. „Wir hatten den Plan, in der ersten Halbzeit abzuwarten und haben es Brieselang schwer gemacht“, freute sich Kapitän Kevin Purrmann. Der Gegner sei nur nach Standards gefährlich geworden. Nach dem Wechsel wurde der SCO mutiger und fand immer besser in die Partie. Mit seinem ersten Ballkontakt sorgte Timo Buer für den Ausgleich (54.). „Die Szene war gut rausgespielt. Dann habe ich einfach geschossen. Der Verteidiger fälschte den Ball leicht ab.“ Der Gegner ging zwar wieder in Führung (61.), doch Velten blieb – auch durch die Gelb-Rote Karte gegen Gästespieler Niklas Jordanov (64.) – zumindest gleichwertig und glich durch Steven Goetsch (66.) aus. „Warum wir den Faden verloren haben, kann ich nicht erklären“, so Schlüter. Dass der personelle Umbruch wieder groß gewesen sei, dürfe nicht als Ausrede gelten. „In Überzahl müssen wir es noch ein bisschen besser ausspielen“, bemerkte Buer. „Aber da fehlt uns ein bisschen die Erfahrung. Ich bin dennoch stolz.“ In der Verlängerung verlor die bis dahin hektische Partie an Tempo. Velten ging in Führung, als eine flache Eingabe von Kevin Purrmann per Eigentor zum 3:2 führte. „Wenn wir noch ein bisschen cleverer sind, spielen wir das runter“, meinte der Vorbereiter. So ging es nach dem späten 3:3 in das Elfmeterschießen. Dort verwandelten die ersten elf Schützen. Dann scheiterte Maximilian Koch am Keeper.