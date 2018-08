Das Event mit Mappe und Tüte

Was ist in der Schultüte? Jasmina schaut erst mal genau nach, welche Überraschungen in ihrem Einhorn sich befinden. © Foto: René Matschkowiak

Auf dem Weg zur Schule: Erstklässler gehen nach der Einschulungsfeier zur Grundschule in Booßen. Für rund 500 Mädchen und Jungen in Frankfurt war der vergangene Sonnabend ein ganz besonderer Tag. © Foto: Patrick Pleul

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) In Frankfurt gibt es in diesem Jahr rund 500 Erstklässler. Ein Großteil von ihnen wurden am Sonnabend eingeschult, die jüngsten Schüler der freien Walddorfschule folgen traditionell eine Woche später. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Rückstellungen eigentlich schulpflichtiger Kinder von 41 auf 50 erhöht.

Früh aufstehen hieß es am Sonnabend für Jasmina. Die Schulmappe stand schon gepackt an der Tür. Seit Wochen fiebert die Sechsjährige diesem Tag entgegen. Auf dem Schulhof der Grundschule Mitte herrscht schon vor 9 Uhr ein großes Gewusel. Dutzende ABC-Schützen mit ihren Eltern, Omas und Opas wollen bei der Einschulungsfeier dabei sein. Auch Jasmina sucht ihre neue Klasse. Schließlich soll es nach der Feierstunde gleich die erste Unterrichtsstunde geben. „So richtig ernst war das aber noch nicht“, findet das aufgeweckte Mädchen danach. „Einige haben sogar gequatscht“, erzählt sie mit einem Kichern.

Die vergangenen Wochen waren aufregend. Der Abschied aus der Kita Bambi, von Erzieherinnen und Freunden, fiel nicht leicht. Dort wurden die Kinder im letzten Kitajahr auch auf die Schule vorbereitet. Es wurde probiert, wie man eine Federtasche packt. Es gab Lernübungen und die Kinder können schon ihren Namen schreiben, auch Jasmina. „Besonders das Stillsitzen wird ihr etwas schwerfallen“, befürchtet Jasminas Mutter Jessica Schmaske. Auch für sie und ihren Mann Marco ist das eine aufregende Zeit. Schließlich ist Jasmina das erste Kind der beiden, das zur Schule kommt. Bruder Tim ist erst 5 Monate alt. „Man staunt schon, wie viel Arbeit auch für die Eltern dahinter steckt, die Einschulung gemeinsam mit dem Kind vorzubereiten“, meint Jessica Schmaske. Schließlich sei nach der Einschulung die relativ sorglose Kitazeit vorbei. Man müsse nun auch mal üben und der Tagesablauf sei ein anderer.

Ihre Schultüte hat Jasmina mit ihren Eltern gemeinsam gebastelt. Ein Einhorn hat sie sich ausgesucht. Das Fantasietier aus Pappe ist gefüllt mit Süßigkeiten und einigen nützlichen Sachen. Auch bei ihrer Schulmappe hatte die Kleine ein Mitspracherecht. Besonders die Farbe hat es ihr angetan. Schon des öfteren wurde sie zur Probe getragen. Als Vater Marco die Mappe etwas unsanft zur Seite stellt, wird er von Jasmina gebeten dies vorsichtiger zu tun.

Ein Lieblingsfach hat die Sechsjährige noch nicht. „Im Moment ist noch alles aufregend“, sagt Mutter Jessica. Allerdings rechnet das Mädchen gern und schreiben macht ihr auch Spaß. Wohl am meisten allerdings freut sie sich auf den Polnisch-Unterricht, der an der Schule ab der ersten Klasse gegeben wird. Dann kann sie auch in Slubice in der Landessprache Guten Tag sagen, frohlockt sie. „Vielleicht kann ich da etwas mit lernen“, hofft Vater Marco.

Am Sonnabend fanden auch in Frankfurt traditionell viele Einschulungsfeiern statt. Gartentore waren mit Luftballons geschmückt und in Restaurants war am Nachmittag nur schwer ein Tisch zu bekommen. Auch Jasmina feiert ihre Einschulung mit einer Party in Omas und Opas Kliestower Garten. Es gibt eine extra Einschulungstorte. Heute beginnt dann für sie der aufregende Schulalltag. Immerhin drei Mitschüler kennt sie schon aus der Kita, freut sich Jasmina. Das macht den Anfang im neuen Lebensabschnitt vielleicht auch etwas leichter, meinen ihre Eltern.

In der Mittwochausgabe veröffentlicht der Frankfurter Stadtbote die Klassenfotos aller bisher eingeschulten Erstklässler.