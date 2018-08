Start auf dem Weg zum Abitur

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Nix mit Zuckertüte: Am Sonnabendvormittag bekamen die 161 neuen Schüler des Strausberger Theodor-Fontane-Gymnasiums ein Starterpaket von der Schule. In ihren Klassenräumen hing der dunkelblaue Schulrucksack mit dem Fontane-Signet auf der Lehne ihres Stuhles, als sie von ihren neuen Klassenleitern in die Klassenräume geführt wurden. Auch ein Hausaufgabenheft hat ihnen die Schule vorbereitet: Der Schulplaner enthält den aktuellen Stundenplan, die wichtigsten Termine des Schuljahres und – nicht zu vergessen – die Hausordnung des Gymnasiums.

Zuvor hatten die Mädchen und Jungen der Klasse 7/6 mit einem schwungvollen Programm aus Liedern, Gedichten und Tanz ihre neuen Schulkameraden begrüßt, denn sie sind schon vor zwei Jahren in die Klassenstufe 5 als Leistungs- und Begabtenklasse eingeschult worden und haben schon einige Erfahrungen. Durch das Programm führten Sophie Schultz und Scott Konrad, von der Schülerfirma Event Tech mit professionellen Headsets ausgerüstet.

Schulleiterin Marieta Gruber begrüßte die 26 neuen Fünft- und 135 neuen Siebtklässler herzlich: „Ihr seid hier angetreten, um euch auf den Weg zu machen, der zum Abitur führt. Wir werden unser Bestes geben, um das Beste aus euch herauszuholen, damit ihr das schafft.“ Sie hoffe, dass alle Kinder in den Ferien genügend Kraft, Freude und Elan angesammelt haben, damit der Schwung für das Schuljahr reicht. Sie warnte aber auch: „Nicht alle Lehrer werdet ihr gleichermaßen gerne haben, und in den Klassen ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Immerhin sind wir eine Schule mit mehr als 900 Schülern.“ Sie selbst übernahm dann die erste Einschulungsstunde für die Klasse 7/3, denn deren Klassenleiter fehlte. Entschuldigt. Wegen der Einschulung seines eigenen Kindes. (js)