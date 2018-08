Böller, Rock und heiße Öfen

Arnold Ille

Gusow In diesem Jahr wurde sie volljährig und feierte ihr 18jähriges Dasein: die „Wild Motors & Beach Party“. Das Festival am Gusower Baggersee wirdvom Frankfurter Chapter (Abteilung) des „Born To Be Wild“ Motorclubs ausgetragen.

„Wir sind eigentlich mit allen hier“, hallt es aus einer Gruppe von Berliner und Bautzener Campern. Unter ihnen sitzt Cornelia Henschel, die ergänzt: „Die Leute hier passen aufeinander auf. Sollte es doch mal jemandem schlecht gehen, wird sich um ihn gekümmert.“ Seit 2015 kommt sie mit ihren Freunden zum Festival nach Gusow, aufmerksam hier rauf sind sie damals durch das Motorcycle Jamboree bei Jüterbog geworden.

Thilo, Moderator und „Secretary“ der Rocker, spricht seinen Dank auch an die Behörden aus. So eine gute Zusammenarbeit sei keine Selbstverständlichkeit. Nicht zuletzt, weil die Motorsportclubs in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder in schlechtes Licht gerückt werden.

„Wir wollen die Leute zusammenbringen“. bestätigt Thilo. Seit Montag reisten die Besucher von überall an. Aus Schweden, Italien und sogar einige Thailänder Besucher kommen eigens wegen des Festivals hierher angereist. Somit ist es ein Wiedersehensfest. Ein kinderfreundliches Fest: So gibt es auf der Hauptbühne anstelle einer Strip-Show, Einlagen von Künstlern der Artistenschule Berlin, die für die ganze Familie geeignet sind.

Das erste große Highlight für viele ist am Freitagabend die Band „Living Theory“ - die weltweit größte Linkin Park Tribute Band. Wurden auf dem Flyer bereits im Voraus mit einem Augenzwinkern „eventuelle Zeitverschiebungen“ versprochen, wurde das „Versprechen“ umgesetzt. Und so spielte die Tribute-Band 90 Minuten später, als geplant. Doch lohnte sich das Warten. Wer schon immer mal Hits, wie „Crawling“ oder „Numb“ im Publikum vor einer Bühne mitsingen wollte, hatte hier die Möglichkeit dazu.

Man könnte meinen, das Motto des Festivals wäre „Hauptsache laut“. Wenn nicht gerade auf der Bühne eine Rockband für die angemessene Beschallung sorgte, knallte es irgendwo anders. So reist der Frankurter Verein „Frey Faehnleyn der Hansestadt zu Frankenforde anno dni 1495“ zum historischen Böllern an. Acht Kanonenschüsse, jeder einzelne noch in sechs Kilometern gut hörbar, werden über den Gusower Baggersee abgefeuert.

Oder die Wettbewerbe, sei es beim Wettkampf um das lauteste bzw. um das schönste Zweirad - Die Motoren surrten überall. Lediglich das Höhenfeuerwerk verstummt. — Aufgrund der Waldbrandgefahr hatte man sich dagegen entscheiden müssen. Die Amtsverwaltung hatte es untersagt.

Laut wurde es auch bei der Stuntshow: Der Freestyle Moto Cross-Profi Robert Naumann zeigte gemeinsam mit seinen Freunden Johannes Schmidt und Martin Gläser sein Können bei der 21 Meter langen Naturschanze. „Bei einem Sprung wurde es ganz schön knapp“, resümiert er: Da er hinter der Schanze den Schatten ganz anders eingeschätzt hat, konnte er die Landung gerade noch so meistern.

Für die Gäste wurde es ein schönes erlebnisreiches Wochenende. „Einzelne schwarze Schafe gibt es überall. Das lässt sich nicht ändern., teilt einer der Besucher mit. „Insgesamt jedoch läuft es hier sehr friedlich und freundschaftlich ab und ich freue mich jedes Jahr, hier alte Bekannte wieder zu sehen“, rundet er sein Fazit ab. Und freut sich bereits auf die 19. Party nächstes Jahr am Baggersee.