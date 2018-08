Gelungener Start ins Schülerdasein

Ulf Grieger

Küstrin (MOZ) Zu den 289 000 Schülern in Brandenburg, für die heute wieder die Schule beginnt, gehören auch die 16 Abc-Schützen, die am Sonnabend in Küstrin-Kietz ihre Schultüten erhalten haben. Das Besondere dort: Fünf von ihnen haben Polnisch als Muttersprache, eins sogar Russisch und Polnisch. Lesen und Schreiben aber lernen sie in Deutsch.

Der Küstrin-Kietzer Kulturhaussaal bietet das ideale Ambiente für eine zünftige Einschulungsfeier. Hausleiterin Manuela Kutscher, Blumenfee Gudrun Wurl und viele andere haben dazu beigetragen. Auf der großen Bühne stand bereits der Zuckertütenbaum, als die Kinder, geführt von ihren beiden Lehrerinnen Manuela Wills und Petra Henschel unter Applaus der vieler Eltern, Verwandten und Freunde in den Saal kamen.

Schulleiterin Kerstin Wagner betonte in ihrer kleinen Ansprache, dass es in der Schule darauf ankommt, jedes Kind auf seine ganz besondere Weise zu fördern und anzunehmen und das es für alle Kinder gleichermaßen die besten Entwicklungschancen gibt. Sie bedankte sich beim Schulträger Küstriner Vorland, dessen Bürgermeister Werner Finger zu Gast war, wie beim Schulamt, dem es für das kommenden Schuljahr gelang, dass es zum einen genug Lehrer gibt und zum anderen auch die Stundenzahl ausreicht, um die versprochene indiviuelle Förderung auch zu gewährleisten. Die Kinder werden in Flex-Klassen mit Zweitklässlern lernen, wobei die Vermittlung von neuem Stoff in Jahrgangsgruppen erfolgt — Ein inzwischen bewährtes Modell an dieser und anderen Schulen. Die Klassen haben 20 bzw. 22 Schüler. Der Umstand, das zwölf der 16 Abc-Schützen Jungen sind und jeder dritte von ihnen Polnisch als Muttersprache hat, sorgt für Herausforderungen an die Lehrerinnen. Wobei es in Manschnow auch eine polnische Lehrkraft gibt und bald auch einen Sozialarbeiter.

Die Grundschule hat Erfahrungen mit Kindern, die zweisprachig aufwachsen. Insgesamt sind es jetzt zwölf, die polnische Eltern haben, aber das Lesen und Schreiben zunächst in Deutsch erlernen. Marta Dabrowska, die Mutter von Axel, hat sich ganz bewusst für die deutsche Schule entschieden. „Er ist in Küstrin-Kietz aufgewachsen und wird zunächst alles in Deutsch lernen. Das Polnische kommt dann von allein“, ist die gebürtige Kostrzynerin sicher. Gute Erfahrungen mit der Grundschule in Manschnow hat auch Kamila Karbowskla, die Mutter von Laura Baliczka, gemacht. „Laura geht schon in die vierte Klasse. Sie hat deutsche und polnische Freunde. Es geht alles gut so“, sagt sie.

Ein große Portion Zuversicht unter dem Motto „Wir schaffen das schon“, gab es beim Einschulungsprogramm der Viert- und Sechstklässler der Theater AG unter Leitung von Birgit Jakobeit und Kerstin Eichler. Sie führten ein Stück von Kerstin Eichler auf, in das die Lehrerin ihren großen Erfahrungsschatz eingebracht hat. Die Kinder bewiesen Talent und sorgten so für begeisterten Applaus bei den Szenen Vorschuluntersuchung, Einschulungsfeier und erste Schulstunde. Die Abc-Schützen, die sich bereits mit ihrer Schule und ihren Lehrern vertraut gemacht hatten, zeigten keine Scheu, als sie ihre Schultüte abholen und sich dem Blitzlichtgewitter der Fotografen stellen sollten.

In der Dienstag-Ausgabe der MOZ werden die ersten Einschulungsfotos zu sehen sein.