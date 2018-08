Volle Zuckertüten zum Schulanfang

Begrüßen die Neuen: Die künftigen Zweitklässler zeigen, was sie in dem Jahr in der Schule schon gelernthaben. © Foto: Steffen Göttmann

Gespannt: Die 21 Erstklässler der Insel-Grundschule Neuenhagen erwarten in der Konzerthalle in Bad Freienwalde ihre Aufnahme und natürlich die Übergabe ihrer Schul- oder Zuckertüten, die sich auf der Bühne aneinander reihten. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Knapp 100 Erstklässler besuchen am Montag erstmals eine von drei Grundschulen in Bad Freienwalde, 1850 Schulanfänger sind es im Landkreis. Die 21 Lernanfänger der Insel-Grundschule Neuenhagen sind traditionell in der Konzerthalle in St. Georg in Bad Freienwalde in die Schule aufgenommen worden.

Die Spannung stand den künftigen Schülern ins Gesicht geschrieben. Ungeduldig rutschten einige von ihnen auf den für sie viel zu großen Stühlen der Konzerthalle hin und her. Festlich im Anzug, in langen Kleidchen oder leger in Jeans und Hemd schienen sie es kaum erwarten zu können, ihre Schultüten entgegen zunehmen. Diese hatten die Eltern vor der Veranstaltung in der Konzerthalle abgegeben. Sie lagen nun in Reih und Glied nebeneinander am vorderen Rand der Bühne. Darunter reihten sich die bunten Schultaschen der Kinder.

Das erste Probesitzen in der Neuenhagener Schule entfiel durch den Veranstaltungsort der Einschulungsfeier. Die Kinder haben das Schulhaus und ihre Lehrerin Ute Schrader schon in der Vorschule kennen gelernt. Seit dem Tag der offenen Tür an Weihnachten besuchten sie drei Mal die Schule.

Die neuen Zweitklässler unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Renate Rosenthal und Musiklehrer Martin Podoll, hatten ein musikalisches Programm vorbereitet, um ihre neuen Mitschüler zu empfangen. Susanne Mette und die Bläserklasse der Neuenhagener Schule zeigten ihr Können.

Schulleiter Michael Dittrich begrüßte Schüler und Eltern mit einer unterhaltsamen Rede. Neben den Schlagzeilen des Sommers, dass Deutschland nicht Weltmeister geworden sei, der Astronaut Alexander Gerst beeindruckende Bilder von der Raumstation ISS schickt und sich Klimaanlagen wie geschnitten Brot verkaufen, gebe es eine vierte Schlagzeile: „Es ist soweit. Ihr Kind kommt in die Schule. Ein Ereignis, das den Familienalltag zweifellos verändern wird. Vieles muss neu durchdacht, neu organisiert und strukturiert werden.“

Dittrich betonte: „Sie geben uns heute Ihr Liebstes in die Hand – Ihre Kinder und Enkelkinder.“ Der erste Schultag sei immer mit besonderen Emotionen verbunden. „Das Kollegium der Insel-Grundschule weiß um seine Verantwortung“, versicherte er. Anschließend rief er die Kinder einzeln auf die Bühne und überreichte jedem Schulanfänger eine Blume und die Schultüten. Mit Handys und Fotoapparaten versuchten Mütter, Väter und Großeltern diesen Moment festzuhalten. Wie Jens Strobel aus Hohensaaten, dessen Enkel Felix Hintze eingeschult wurde. „Das ist ein wichtiger Tag“, sagte Strobel. An seinen ersten Schultag kann er sich allerdings „nur schwach“ erinnern. „Wunderbar“, fühlte sich Carsten Koch, ebenfalls aus Hohensaaten. Die Familie hat schon Schulerfahrung. Vor vier Jahren sei seine Tochter Luisa eingeschult wurden, jetzt Sohn Luca. Gefeiert werde daheim. Marc Schäfer aus Schiffmühle freut sich, am Montag zu lernen und neue Freunde zu finden. Emma Wittneß aus Neuenhagen feierte doppelt: Einschulung und sechsten Geburtstag

Unterrichtsausfall wegen fehlender Lehrer wie noch vor zwei Jahren ist in Neuenhagen nicht zu erwarten. „Natürlich könnten wir mehr sein, aber wir sind aber gut aufgestellt“, sagte Dittrich. Ute Schrader, Klassenlehrerin der neuen ersten Klasse, die in Schiffmühle lebt, ist ein Beispiel dafür. Sie sei seit vorigem Jahr in Neuenhagen und könne sich den langen Weg nach Berlin sparen, wo sie vorher unterrichtete. Ihre Arbeit an der kleinen Landschule mit 149 Schülern mache ihr Spaß. Ihre Berliner Grundschule besuchten 500 bis 600 Kinder. Unterschiede bei den Schülern in Stadt und Land könne sie nicht feststellen.