Die übliche Ungleichheit

Brandenburg (MOZ) Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Erwachsenenbildung und des kulturellen Lebens: die Volkshochschulen.

Entstanden sind diese offenen Bildungseinrichtungen im 19. Jahrhundert, zum einen aus Arbeiter- und Handwerker-Bildungsvereinen, zum anderen aus einer Öffnung der Universitäten heraus. Volkshochschulen erreichen Menschen, die mit ihrem normalen Bildungsweg längst abgeschlossen haben. Sie bieten Gelegenheit, sich mit persönlichen Neigungen bis ins hohe Alter zu entfalten. Eine Erfolgsgeschichte.

Nun sind solche Angebote naturgemäß gerade dort wichtig, wo die Einwohner kaum Zugang zu Alternativen haben. In der Peripherie ist es besonders schlecht um die Weiterbildung bestellt. Der brandenburgische Mangel an Dozenten spiegelt also nur wider, was in vielen Branchen gilt: Egal ob in der Pflege, in Behörden oder in der Produktion – die Menschen verdienen in Randlagen weniger. Die banale Lehre daraus: Wer ländliche Regionen lebenswert halten will, muss für gleichwertige Lebensbedingungen sorgen. Dazu bedarf es einer fairen und gleichen Entlohnung.