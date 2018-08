Ein neuer Abschnitt beginnt

Aufregend: Die Zwillinge Johanna (links) und Matilda Roppel feierten Sonnabend ihre Einschulung an der Grundschule Görzig. Schon lange fieberten sie diesem Tag entgegen. Die beiden werden die gleiche Klasse besuchen. Nicht nur für sie beginnt jetzt eine aufregende Zeit. Auch die Eltern müssen sich umstellen: Ihre Kinder machen einen weiteren Schritt in Richtung des Erwachsenwerdens. © Foto: Larissa Benz

Larissa Benz

Görzig (MOZ) Für 250 Schüler in der Region beginnt heute der Ernst des Lebens: Sie sind jetzt Erstklässler. Für Julia Roppel aus Pfaffendorf war die Einschulung ihrer Zwillinge Matilda und Johanna an der Grundschule Görzig ein besonderes Ereignis.

Ab heute drücken Johanna und Matilda Roppel aus Pfaffendorf die Schulbank. Sie besuchen die Hasen-Klasse an der Grundschule in Görzig. Bis dahin war es ein langer Weg: Schon seit Anfang des Jahres bereiteten sich ihre Eltern auf die Einschulung vor.

„Ich wollte unbedingt die Kleider für die beiden selbst nähen und habe damit schon vor ein paar Monaten begonnen“, erzählt Mama Julia Roppel. Farbe und Stoff durften sich die Zwillinge selbst auswählen. Pro Kleid habe sie circa zwölf Arbeitsstunden investiert, sagt die Mutter der 6-jährigen Mädchen.

Den Tisch im Restaurant für die 23-köpfige Festgesellschaft in Wendisch Rietz habe sie sogar schon im vergangenen Oktober gebucht. Was sie an dem Tag gemeinsam unternehmen, durften sich die Mädchen aussuchen. Die Wahl fiel auf den Freizeitpark mit Streichelzoo in Wendisch Rietz. „Als Zwillingsmutter lernt man zu organisieren“, sagt Julia Roppel und lacht. Ihr sei bei den Vorbereitungen wichtig gewesen, dass der Tag komplett auf die Kinder ausgerichtet ist.

Am Sonnabend, dem Tag der Einschulung, ist die Aufregung aber dann nicht nur den zwei Mädchen, sondern auch den Eltern anzumerken. „Das ist schon ein emotionaler Tag für uns“, gibt Papa Roman Roppel zu. Schließlich sei für die Kinder nun die nächste Etappe im Leben erreicht: „Sie sind jetzt eben keine kleinen Kindergartenkinder mehr“, ergänzt Julia Roppel. Der zehnjährige Bruder der Mädchen, Fabian, besucht schon die Grundschule in Görzig.

Die Mädchen sitzen bei der Einschulung auf einer Bank in der Turnhalle der Grundschule und verfolgen das Programm aufmerksam. „Ich freue mich darauf, endlich Lesen zu lernen!“, sagt Johanna. Das Schulleben machen die älteren Grundschüler den Abc-Schützen bei ihrem Einschulungs-Programm schmackhaft. Mit Gedichten, Gesängen und Tanz heißen sie die neuen Mitschüler willkommen.

Danach überreicht Schulleiterin Sabine Limburg feierlich die Schultüten an die Kinder. Johannas und Matildas Micky-Maus-Tüten sind genau gleich gefüllt: Mit Süßigkeiten, einem großen Kuscheltier und kleineren Spielsachen.

Nach der Einschulungsfeier in der Turnhalle geht es für die Kinder zu einer ersten kleinen Schulstunde in die Unterrichtsräume. Matilda und Johanna besuchen zwar die gleiche Klasse, werden aber nicht nebeneinander sitzen: „Jeder von ihnen ist ja auch ein Individuum und soll eigene Wege gehen“, sagt Mutter Julia Roppel. Und doch ist sie froh, dass die Mädchen sich haben, sich gegenseitig unterstützen können. Schon in der Kita sind beide in die gleiche Gruppe gegangen.

Am Anfang möchte Julia Roppel die Mädchen noch mit dem Auto zur Schule bringen. Später, wenn sie bereit sind, sollen sie, genau wie Bruder Fabian, mit dem Schulbus von Pfaffendorf nach Görzig fahren. Das alles erzählt die 33-Jährige, während ihre Kinder im Klassenraum schon einmal Schulluft schnuppern.

„Mir hat heute die erste Unterrichtsstunde am besten gefallen“, sagt Matilda, als sich die Tür öffnet und die Eltern die Kinder im Klassenzimmer fotografieren dürfen. Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Schulzeit also.