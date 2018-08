Pünktchen begrüßt Erstklässler

Von jetzt an immer dabei: Klassenlehrerin Simone Tschubel machte die Kinder mit dem Maskottchen, einem Käfer, bekannt. © Foto: Gerrit Freitag

Endlich in den Händen: Nach dem feierlichen Programm in der Scheune werden den Schülern der katholischen Grundschule in Neuzelle endlich die heißersehnten Zuckertüten übergeben. Darüber freute sich auch die sechsjährige Sophie aus Eisenhüttenstadt, die im Anschluss mit ihrer Familie die Einschulung feierte. © Foto: Gerrit Freitag

MOZ

Neuzelle (Patrizia Czajor) Für 233 Kinder in der Region begann am Sonnabend mit der Einschulung ein neuer Lebensabschnitt. Die Neuankömmlinge an der katholischen Grundschule in Neuzelle wurden von einem Programm der Zweitklässler sowie von einem Maskottchen begrüßt.

Die Zuckertüten mit Barbies, Meerjungfrauen, Plüschhunden und -reptilien waren zwar schon in Sichtweite, doch es sollte noch ein bisschen dauern, bis die Erstklässler endlich hineinschauen durften. Einige der Kinder spähten immer mal wieder von ihren Plätzen herüber, andere taten ihre Ungeduld sicherheitshalber lieber laut kund. „Ist die mit der Dampflok meine?“, platzte es aus einem Jungen heraus, während Schulleiterin Dörte Fiedler gerade einige Worte an Eltern und Schüler richtete. Die Eltern, die in der Scheune gleich neben dem Gebäude der katholischen Grundschule saßen, konnten sich das Lachen nicht verkneifen – sowie die Rektorin selbst.

Empfangen wurden die neuen Schüler zu Beginn mit einem Programm der Zweitklässler. „Noch vor einem Jahr saßen sie hier so aufgeregt wie ihr hier heute“, sagte Dörte Fiedler an die 15 neuen Kinder gerichtet, bevor die Zweitklässler ihnen die Geschichte über einen Buchstabenfresser vorspielten, der in der Schule sein Unwesen trieb. Und während die Eltern anschließend entspannt den Stücken lauschten, welche der Bläserchor der Musikschule Guben für sie vorbereitet hatte, durften die Erstklässler dann zum ersten Mal ihren Klassenraum betreten.

Die Sitze waren mit Namensschildern versehen, doch dennoch dauerte es einen Moment, bis jeder der Schüler auf dem richtigen Stuhl Platz genommen hat und die Klassenlehrerin Simone Tschubel ihre neuen Schüler auch gleich mit dem neuen Maskottchen bekannt machte. „Hallo Kinder, wie geht es euch?“, ließ die 55-Jährige die Handpuppe fragen und wollte dann nacheinander die Namen der Kinder erfahren. „Von jetzt an werde ich euch jeden Tag begleiten und euch helfen, wenn ihr Probleme habt“, sagte Simone Tschubel durch den Käfer auf ihrer Hand, bis er schließlich zurück in den Karton wanderte. Dann machte die Lehrerin die Erstklässler noch mit den Mäppchen sowie Büchern und Heften vertraut. In der Klasse war es während dessen mucksmäuschenstill. „Sie sind noch sehr aufgeregt“, meinte Simone Tschubel. Dann stellte sie ihnen auch die zweite Lehrerin Anke Pliefke sowie die Hortlehrerin Siiri Freitag vor.

Gerade weil in den Klassen immer zwei Lehrer anwesend sind, kann die Schule auch Kinder mit Handicaps aufnehmen, wie Schulleiterin Dörte Fiedler betonte. Denn die individuelle Förderung sei ein Markenzeichen der Schule. Das wissen auch Eltern wie Maria Liefländer aus Eisenhüttenstadt zu schätzen. Schon ihre älteste Tochter besuche die katholische Grundschule in Neuzelle. Jetzt folgt auch die sechsjährige Sophie. „Wir mögen die individuellen Rahmenbedingungen an der Schule“, hebte die Mutter hervor.

In Hinblick auf den neuen Lebensabschnitt, der jetzt vor den Schülern liege, ermutigte Dörte Fiedler die Eltern dazu, ihre Kinder auch in schwierigen Zeiten zu motivieren. „Niemandem von uns sind Niederlagen fremd oder das Gefühl, Ungerechtigkeit zu empfinden“, legte die Schulleiterin dar. Bei dieser gemeinsamen Aufgabe könnten sich Schule und Eltern gegenseitig unterstützen und den Fokus auf die Begabungen und Fähigkeiten der Kinder legen, wie die Schulleiterin betonte.

Im Anschluss bekamen die Schüler dann endlich ihre Schultüten überreicht und feierten im Kreise ihrer Familien. Am ersten Unterrichtstag werden sich die Kinder laut Simone Tschubel dann zunächst einmal näher kennenlernen und über die Einschulung sprechen. Den Stundenplan habe sie ihnen schon mitgegeben. „Ich hoffe, dass die Eltern mit den Kindern gemeinsam die Tasche für den ersten Schultag packen“, sagte sie.

Der Ernst des Lebens beginnt heute auch an 12 weiteren Grundschulen in der Region. Für 233 Erstklässler in Eisenhüttenstadt, Neuzelle, Groß Lindow, Fünfeichen, Müllrose und Ziltendorf geht heute der Unterricht los.