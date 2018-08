Große Emotionen und Zuckertüten

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Hunderte Kinder sind in der ganzen Region am Sonnabend eingeschult worden. An der Löcknitz-Grundschule in Erkner waren es allein 85.

Antje und Matthias Deutsch sind schon alte Hasen in Sachen Einschulung. Aus der Zuckertüte für ihren sechsjährigen Sohn Lukas steckt ein Kuscheltier, wie bei so vielen der Eltern, die mehr oder weniger aufgeregt auf dem Hof an der Friedrichstraße warten, dass sie die Aula betreten können. Lukas ist das zehnte der elf Kinder des Ehepaars Deutsch, in zwei Jahren ist Angelina an der Reihe, die jüngste und letzte.

Wegen der großen Zahl der Kinder gibt es zwei Durchgänge, also mischen sich kurz vor 10.30 Uhr die wartenden Eltern mit den Kindern aus dem ersten Durchgang. Sie verlassen die Aula durch den Seiteneingang und machen mit ihren Klassenlehrern Fotos. „Könnt ihr mal alle die Hände hochreißen, um zu zeigen, wie ihr euch freut?“, ruft Katja Kümmel vom Schulförderverein den Kindern zu – und merkt gleich, dass das nicht geht, wegen der Zuckertüten.

Derweil können die Familienmitglieder des zweiten Durchgangs die Aula betreten. Pro Familie werden maximal fünf Karten ausgegeben, damit der Platz reicht. Er reicht aber nicht, der Hausmeister bringt erst zwei zusätzliche Stühle und läuft dann ins Lager, um einen ganzen Stapel mit rund einem Dutzend Stühlen nach hinten zu karren. Zweitklässler führen ein Programm mit Musik, einem englischen Bewegungslied und einem humoristischen Pampelmusen-Gedicht voller Zungenbrecher auf, das der kleine Bruno fehlerfrei und charmant vorträgt – Riesen-Applaus. Die Erstklässler, die in der ersten Reihe sitzen, schauen begeistert zu, machen aber auch Witze miteinander oder drehen sich um, um ihren Eltern zuzuwinken.

Dann kommen die hochemotionalen Momente, die sich in die Erinnerung einbrennen. Die Erstklässler werden in Gruppen auf die Bühne gerufen, die Eltern, Großeltern und Geschwister kommen nach vorn und überreichen den frisch gebackenen Schulkindern ihre Zuckertüten, herzen sie und zücken die Handys zum Fotografieren. Wenn die Kinder wieder auf ihre Plätze zurückgehen, müssen mitunter Lehrer beim Tragen der Zuckertüten helfen.

Die wohl ungewöhnlichste Zuckertüte der Löcknitz-Grundschule hatte Hanna Hoffmann. Es handelte sich um ein Einhorn, gebastelt aus rosa Pappe. Mama Linda Hoffmann hatte das Modell in einer TV-Sendung gesehen und den Bausatz sofort im Internet bestellt. Der Vorzug der Schultüte ist, dass sie hingestellt werden kann – und Hanna mag Einhörner. „Und man kann den Kopf aufheben als Trophäe“, sagt Mutter Linda. Die Familie, zu der außer Vater Christoph auch noch die fast zweijährige Liesbeth gehört, wohnt erst seit kurzem in ihrem neuen Haus in der Catholystraße.

Im Garten davor, der gehört Hannas Großeltern Regina und Hans Hoffmann in der Heinrich-Heine-Straße, hat am Sonnabend die Großfamilie mit weiteren Mitgliedern Hannas großen Tag gefeiert, in einem eigens aufgestellten Zelt.

Zuhause feiern – so hat es auch Familie Deutsch gehalten, ebenso wie Michaela Beuth, deren Tochter Sina eingeschult worden ist. Sie lobt das Programm der Zweitklässler, Hans Hoffmann zeigt sich angetan davon, wie einfühlsam Schulleiter Sebastian Witt gesprochen hat.