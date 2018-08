Oldtimer zu Lande und zu Wasser

Acht Zylinder unter der Haube: Der 60 Jahre alte BMW 503 sind der ganze Stolz von Peter und Heidi Dreißig. Der Unternehmer hat ihn aus einem See in Südfrankreich bergen und restaurieren lassen – vier Jahre lang. © Foto: Ruth Buder

Ruth Buder

Bad Saarow Das waren noch Autos: Hunderte Besucher interessierten sich am Sonnabend während der Saarow Classics für die auf Hochglanz gebrachten Oldtimer. Bevor ihre große Ausfahrt vor dem Hotel Esplanade startete, wurde jedes einzelne Fahrzeug vorgestellt.

Unter den großen Namen wie Bentley, Mercedes oder BMW ist der sportliche, knallgelbe Puma, Baujahr 1977, eine Seltenheit. Davon überzeugt ist sein Besitzer Carsten Bräuer aus Oranienburg. „Er ist bis 1982 in Brasilien gebaut worden, dann ist die Firma abgewickelt worden. In Europa wurde er nie verkauft“, weiß Bräuer, der den schnittigen Wagen seit einem Jahr besitzt.

Unmittelbar hinter ihm folgt Peter Dreißig mit seinem schwarzen BMW 503 aus dem Jahre 1957. Der Unternehmer (Bäckerei Dreißig) hat ihn aufgrund eines Tipps in seinen Besitz gebracht. „Er wurde in Südfrankreich aus einem See geborgen und war schrottreif. Der Wiederaufbau hat vier Jahre gedauert“, so Dreißig. Er lobt das „herrliche Fahrgefühl“ am Steuer des Cabrios, von dem nur 143 Stück gebaut worden seien. Der Fahrer müsse noch echte Handarbeit leisten. „Aber die Fensterheber sind schon hydraulisch, für die damalige Zeit etwas ganz Besonderes.“ Vom „besonderen Fahrgefühl“ schwärmt auch Mirko Krummhaar aus Dessau, der mit einem 1973 gebauten VW T2, auch als Bulli bekannt, gekommen ist. Sein Campingbus verfügt über einen Tisch und Sitzbänke, die sich schnell in eine Schlafstatt umbauen lassen.

Alle Autos, die sich zur Ausfahrt in eine Schlange gestellt haben, werden vor dem Start von Mitarbeitern der Dekra in Augenschein genommen. Markus Müller ist europaweit Bewerter für Liebhaberfahrzeuge. „Alle Besitzer brauchen solche Wertgutachten für die Versicherung.“ Kontrolliert werden die Funktionsfähigkeit des Lichtes, die Hupe und das Vorhandenseins von Warnweste und Warndreieck. Gurte sind nicht Pflicht, „denn die wurden ja erst ab 1970 serienmäßig eingebaut und auch da nur an den Vordersitzen“, erklärt Müller.

Nicht nur zu Land, auch auf dem Wasser ziehen Oldies ihre Kreise. Die meisten Boote sind per Trailer hertransportiert worden. Auch das neun Meter lange Autoboot von Walter Storm aus Caputh. Wie in den 1920er Jahren sitzen die Passagiere bei der gemütlichen Fahrt auf Korbstühlen. „Es ist das erste Mal nach der Restauration im Wasser“, erklärt der Bootsführer. Ebenso edel das Autoboot mit Holzkajüte. „Darin konnten die Herren ihre Zigarre rauchen konnten“, stellt sich der Reeder Carsten Klink aus Berlin vor, wie die „feinen Herrschaften“ sich vor 90 Jahren durch die Gewässer haben schippern lassen. Wesentlich schneller ist dagegen das Rennboot Riva Olympic von Wolfgang Rieck. „Dieser Typ ist für die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko gebaut worden“, erklärt der Stuttgarter. „Daher auch der Name.“ Wenn er das Boot, dessen Rumpf komplett aus Mahagoniholz besteht, richtig aufdrehe, könne er Spitzen bis 80 km/h erreichen.

Die Polizeifahrzeuge der Polizeihistorischen Sammlung Berlin kennt man nur noch aus alten Filmen. Etwa den dunkelblauen Mercedes 180 D als Fahrzeug des Überfallkommandos, das 1964 aussortiert worden war. Oder den Lautsprecherwagen Opel Blitz, der noch zu Wendezeiten im Einsatz war und bei der Grenzöffnung Schwerstarbeit leistete, wie Bernd Maaß, Vorsitzender des Förderkreises und Polizist im Ruhestand berichtet. Auch Fahrzeuge der Volkspolizei in der DDR waren zu sehen, unter anderem ein 311er Wartburg, der als Funkstreifenwagen diente.

Franz Friedrich Prinz von Preußen, Schirmherr der Saarow Classics, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Lauf der 4. Veranstaltung dieser Reihe. Einzig und allein „der Spaß an der Freude“ sei es, der die Oldtimerfreunde zusammenführe. „Diese alten Autos haben doch noch eine richtige Form, wenn wir erst die Elektroautos kriegen, dann ist der Spaß vorbei“, glaubt der 74-Jährige.