Den Kindern etwas zutrauen

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen. 1700 Mädchen und Jungenwar der Sonnabend ein besonderer Tag. In kleinen Feierstunden wurden sie eingeschult. Am heutigen Montag beginnt nun für sie der „Ernst des Lebens“.

Begleitet vom Lied „Herzlich willkommen, schön, dass Du da bist“ zogen am frühen Vormittag die Erstklässler der Grundschule im Rosenpark Werneuchen mit ihren Lehrerinnen in die Walter-Krüger-Halle ein. Nachdem sie sich auf die Bänke, vor sich schon die Ranzen, gesetzt hatten, begrüßten die zweiten Klassen mit einem Theaterstück ihre neuen Mitschüler. Darin ging es um Finn, der eigentlich noch ziemlich klein ist, aber unbedingt schon zur Schule gehen möchte. Nach reichlich Überzeugungsarbeit bei Eltern, Lehrerin und Hausmeister konnte der Wunsch des Jungen schließlich erfüllt werden. Bei „Ich flieg´wie ein Flieger....“ tanzten dann auch die Abc-Schützen fröhlich mit.

„Endlich ist es soweit, die Kindergartenzeit liegt hinter Euch“, begann Schulleiterin Heike Hansch ihre kurze Rede. Die Pädagogin testete auch gleich, was ihre neuen Schützlinge schon alles können. Bis zehn zählen? Kein Problem. Einige Buchstaben benennen? Für die Kinder eine leichte Aufgabe. Und die Schultasche konnten zwei Mädchen ebenfalls ordentlich packen. Von Eltern und Verwandten gab es dafür kräftigen Beifall.

Schließlich stellte Heike Hansch den Erstklässlern noch Mimi und Mo vor. Die Katze und ihr flauschiger Freund werden die Schüler künftig beim Schreiben und Lesen unterstützen. „Und sie dürfen auch mal geknuddelt werden“, so die Schulleiterin.

Bürgermeister Burkhard Horn hatte besondere Geschenke dabei. Er möchte gerne, dass der Werneuchener Nachwuchs sich auch künstlerisch betätigen kann und übergab deshalb Tisch-Staffeleien an die drei neuen Klassen. „Malt und zeichnet, was Ihr wollt, ob Zuhause oder in der Schule, mit Kreide, Tusche oder Filzstift“, so der Verwaltungsleiter. In sechs Jahren, wenn die Grundschulzeit zu Ende ist, sollen die Bilder an die Verwaltung übergeben werden. „Wir können uns dann anschauen, wie Ihr die Welt von heute gesehen habt“, erklärte der Rathauschef.

Anschließend gingen die Klassen in ihre Räume, wo die Lehrerinnen mit den Schülern schon mal einen kurzen Blick ins Mathe-Buch warfen. Den Eltern gab Schulleiterin Hansch unterdessen noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg. „Unterstützen Sie Ihre Kinder beim Lernen“, appellierte die Pädagogin an Mütter und Väter. Sie warnte aber auch vor übertriebenem Ehrgeiz. „Die Mädchen und Jungen brauchen auch Zeit zum Spielen und zur Erholung“. Bewegung als Ausgleich zum stundenlangen Stillsitzen, ausreichend Schlaf und ein gutes, gesundes Pausenbrot seien ebenfalls wichtig. „Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu und bestärken Sie es in dem, was es tut“, so Heike Hansch weiter. Sie rief die Eltern auf, sich mit Ideen und Vorschlägen in den Schulalltag einzubringen.

Nach gut zwanzig Minuten konnten Eltern und Verwandte dann wieder ihre Erstklässler in Empfang nehmen. Nein, aufgeregt sei sie nicht gewesen, meinte die sechsjährige Flora. Auch mit dem Schlafen habe es vor dem großen Tag geklappt. Sie freue sich aber auf die Schule. Und worauf besonders? Die Antwort kam prompt: „Auf Mathe“.