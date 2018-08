Die erste Hausaufgabe

Geschafft: Endlich gibt es die Zuckertüte. Armin aus Nordend freut sich mit seinen Eltern Alexander und Ernestine Kleest. Der Sechsjährige ist jetzt ein Schulkind und lernt in der Klasse 1A an der Karl-Sellheim-Schule in Westend. © Foto: Andreas Gora

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „Hurra ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein“ – gut 550 Mädchen und Jungen im Oberbarnim konnten am Sonnabend dieses Lied anstimmen. Zwischen Groß Schönebeck und Oderberg feierten sie das Zuckertütenfest. Darunter auch 23 Abc-Schützen der Klasse 1A an der Sellheim-Schule Eberswalde.

Kim, Maximilian, Bela, Nele, Mateo und Co. – sie haben sich richtig fein gemacht für diesen großen Tag. Prinzessinnengleich die einen, sportlich cool die anderen, aber alle sichtlich herausgeputzt. Und aufgeregt. „Guck mal, hier die Zahnlücke. Und der wackelt auch schon“, zeigt Bela (6). Na wenn das kein sicheres Zeichen für die Schulreife ist. Aber seinen Namen könne er auch schon schreiben, versichert der Steppke mit der Fliege. Und dem Schulranzen, auf dem ein Flugzeug zu sehen ist. Die Schultüte wiederum, fügt er sogleich hinzu, habe als Motiv eine Feuerwehr, deren „Sirene richtig leuchtet“. Doch bis es die aus den Händen der Eltern gibt, müssen sich Bela und Mitstreiter noch etwa gedulden.

Einschulungsfeier für die Klassen 1A und 1H (Hörgeschädigte) der Karl-Sellheim-Schule in Westend, Willkommen im grünen Klassenzimmer. Die Abc-Schützen müssen das erste Mal stillsitzen. Denn Direktorin Petra Ziegenhagen will die Neulinge und deren Eltern begrüßen. Sie ruft den Müttern und Vätern zu: „Haben Sie Vertrauen. In Ihren Kindern stecken so viel Kraft und Energie – und so viele Fähigkeiten.“ Die Zweitklässler sorgen mit einem kleinen Programm für Unterhaltung. Von Hendrik Arndt, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, gibt es pro Klasse schon mal eine Zuckertüte, um den Start am Montag etwas zu versüßen.

Dann endlich dürfen die Kleinen den Ranzen schnüren, es geht ins echte Klassenzimmer. Die Lehrerinnen Gabriele Kämpfe (1H) und Lisa Knoll (1A) haben alles vorbereitet, für den Einzug dekoriert, die Plätze gestaltet. Und prompt hat die 1A auch schon Besuch: „Einstern“ und dessen Schwester „Lola“, zwei Handpuppen, die Nele, Fridolin, Maximilian und Mitschüler in den kommenden Tagen und Wochen begleiten wollen. Beim Lernen. Beim Rechnen, Lesen und Schreiben. Denn Einstern liebt die Zahlen, Lola die Buchstaben. Zudem ist Lola ziemlich neugierig. Sie will wissen, was die Kinder in der Zuckertüte haben. Erste Hausaufgabe von Lola und Klassenlehrerin Lisa Knoll: „Malt bis Montag auf, was in eurer Schultüte steckte.“ Super, das geht ja gut los.

Also, auf zu den Überraschungen, auf zu den Eltern mit dem Objekt der Begierde. Bela nimmt die Tüte mit der Feuerwehr in Empfang und lässt diese sogleich blinken. Mateo freut sich über sein Exemplar mit Fußball. Passend zum Schulranzen. Ja, er spiele Fußball. Bei „Lok“, verrät Vater Frank Lüttich. Deshalb habe sich der Sechsjährige eben das runde Leder als Motiv gewünscht. Bevor es zur Familienfeier geht, noch ein erstes Klassenfoto. „Bis Montag“, ruft Lisa Knoll ihren Schützlingen zu.

Und ihr fällt ein Stein vom Herzen. Auch sie sei ein wenig nervös und gespannt gewesen, gesteht die 26-jährige Pädagogin. Denn es ist ihre erste Einschulung, ihre erste Klasse überhaupt, ihr Start ins Berufsleben. Weshalb auch sie sich über eine Zuckertüte freut. „Sie lag im Klassenraum, ich weiß noch gar nicht, von wem sie ist.“ Die „Sellheim“, so erklärt sie, sei ihre Wunschschule gewesen. „Ich habe hier schon das Referendariat absolviert.“ Eigentlich stamme sie aus Freiberg in Sachsen, habe in Nürnberg studiert. Aber die Liebe habe sie nach Eberswalde verschlagen. „Und ich fühle mich sehr wohl hier.“ Lisa Knoll ist eine von vier neuen Pädagogen an der kreisgeleiteten Sellheim-Schule, die ebenso wie die 53 Abc-Schützen heute anfangen. Insgesamt drücken in Eberswalde jetzt um die 350 Erstklässler die Grundschulbank.