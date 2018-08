Großer Andrang beim Zuckertütenfest im Schlosspark

Sophie Schade

Oranienburg Den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt galt es in zahlreichen Familien in Oberhavel am Sonnabend gebührend zu feiern.

Die Tourismus und Kultur Oranienburg lud dafür die Erstklässler samt Familie zum inzwischen siebenten Zuckertütenfest in den Schlosspark ein. Hunderte Besucher folgten dem Aufruf und bekamen allerhand geboten: Auf einer Trampolin-Anlage konnten sich die frischgebackenen Schulkinder nach Herzenslust austoben. Ein Spielmann vermittelte spielerisch die Grundlagen des Lesens und Rechnens, während das Team vom Eltern-Kind-Treff Gesellschaftsspiele im Gepäck hatte. Gegrilltes und Eis gab es selbstverständlich auch, doch die meisten Familien bringen sich ohnehin ihre eigene Verpflegung mit, sagt Veranstaltungsmanagerin Kathrin Weise. „Meistens steht am Nachmittag noch eine Kaffeerunde mit den Großeltern auf dem Programm.“ 1 700 Besucherinnen und Besucher haben dieses Zuckertütenfest erlebt. Das sind mehr als doppelt so viele Gäste wie an einem „normalen“ schönen Sommersonnabend durch den Park flanieren.

So sah auch der Plan von Familie Reuter aus, die die Einschulung ihrer Tochter Laura feierte. An ihrem großen Tag hat sie vor allem ihre Lehrerin beeindruckt: „Sie ist sehr hübsch“, berichtete sie. Nun freut sie sich besonders auf den Unterricht im Zeichnen und Singen.

Der sechsjährige Felix wird ab Montag die Oranienburger Havelgrundschule besuchen. Mit großer Spannung blickt er den Mathematikstunden entgegen. Einige seiner Mitschüler hat er bereits in der vergangenen Woche bei den Ferienspielen des Horts getroffen. Auch seine Lehrerin fand Felix beim Kennlerntag gleich so nett, dass er seinem Schulalltag nun voller Freude entgegenblickt.