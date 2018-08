Siegesserie hält an

Hans-Joachim Begall

Wulkow Nach 2016 und 2017 hat Max-Hilmar Borchert (Menz) zum dritten Mal den Preis der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin in Wulkow gewonnen. Vor knapp 1000 Besuchern legte der 28-jährige Oberhavel-Reiter mit der Stute Catharina H am Sonntagnachmittag einen Start-Ziel-Sieg hin.

Max-Hilmar Borchert musste im Normalumlauf über elf Hindernisse gleich als erster Teilnehmer in den Parcours und auch in der Siegerrunde. Hier legte er einen fehlerfreien Ritt in 43,98 Sekunden vor. An diese Zeit kamen sämtliche Konkurrenten nicht heran. Frank Krückel (Neuhäsen) wurde mit dem Hengst Canderel in 44,67 Sekunden Zweiter. Steffen Krehl (Lentzke), der sehr motiviert die ersten drei Sprüngen auf Conchito absolvierte, unterlief in der Zweifach-Kombination ein Fehler. Er wurde Sechster. Sechs von 22 Teilnehmern waren im Parcours der Schweren Klasse in die Siegerrunde gekommen.

Die Hauptprüfung in der Dressur der mittelschweren Klasse gewann Tahani Ibrahim (Pferdesport Berlin-Brandenburg) auf der DSP-Stute Hofdame mit einer Wertnote von 7,2. Dahinter platzierten sich die Vorjahressiegerin Katrin Knetsch (Deutschlandhalle Berlin) mit Wanessa (6,9) und Karoline Däderich (Lentzke) mit Feiner Franz (6,8). Lokalmatadorin Greta Goedde wurde auf Samoa Fünfte (6,7)

Jeweils zwei Prüfungen mussten für die Kreismeisterschaften im Springreiten absolviert werden, die in Wulkow in drei Kategorien ausgetragen wurden. Nach allen Wertungen konnte Udo Hildebrandt, Trainer der Teilnehmer vom Reit- und Fahrvereins Haupt- und Landgestüt Neustadt, jubeln. In der kleinen Tour siegte sein Reitschüler Leo-Alexander Weiffenbach vor den Vereinskameraden Helena Dietrich, im vergangenen Jahr noch Dritte, und Alina Mäusling.

In der mittleren Tour standen Esther-Emma Lienemann (Gold) und wie 2017 Liliane-Sophie Kraatz (Bronze), Dazwischen platzierte sich auf dem Silberring Wolfhard Lengert von der Sportgemeinschaft Blumenthal/Grabow. Nach der großen Tour stand das Neustädter Trio Siegmar Stroehmer, Maren Hoffmann und Saskia Ohrmund auf dem Siegerpodest.

Im Mannschaftsspringen am Samstagabend war das Havelland-Team „Mac Percy“, das von Kristina Schiefner angeführt wurde, das Schnellste. Die Wulkower Turboschnecken belegten mit nur 3,26 Sekunden Rückstand Rang drei.

Ein weiterer Bericht zum größten regionalen Wettkampf folgt in einer der nächsten Ausgaben.