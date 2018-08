Lautstarker Empfang für Putin in Meseberg

Martin Risken

Meseberg (MOZ) Um 18.30 Uhr ist es mit der sonst so beschaulichen Ruhe in Meseberg vorbei. Mit Motorradeskorte voran und riesigem Tross in Begleitung fährt Russlands Präsident Wladimir Putin eilig zum Arbeitstreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auf den letzten Metern begleiten ihn Schreie einiger Demonstranten.

Die Protestler, die schon seit Stunden in brütender Hitze ausharren, fordern auf Transparenten: „Frau Merkel, vernachlässigen Sie nicht die europäischen Werte nur wegen der Wirtschaft!“ Andere fordern: „Kein Krieg gegen Russland!“

Doch obwohl sich Putin-Versteher und -Gegner scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen, behält die Brandenburger Polizei kühlen Kopf. Sie hält die Kontrahenten nicht nur getrennt voneinander, sondern sorgt dafür, dass die Präsidenten-Limousine ohne Gefahr passieren kann. Putin hat es eilig, schließlich ist er wie so oft zu spät dran. Eine gute halbe Stunde länger lässt der Präsident die Kanzlerin im Schloss warten. Die ist schon lange vor ihm mit dem Hubschrauber eingeflogen und bekommt von den Demonstrationen weit vor dem Schloss offenkundig nichts mit.

Warten heißt es auch für die rund 200 Journalisten aus dem In- und Ausland. So viele waren es schon lange nicht mehr bei einem informellen Treffen. Bevor sie unmittelbar vor das Schloss treten dürfen, um ein paar Fotos und Filmaufnahmen von Merkel und Putin zu machen und zu hören, was die beiden Politiker vor ihrem Abendessen zu sagen haben, müssen sie sich erst einmal einer langwierigen Prozedur im Gartenhaus unterziehen, wo die Bundespolizei ihre Sicherheitsschleuse aufgebaut hat.

Als würde gleich ein Ferienflieger nach Mallorca abheben, reihen sich die Pressevertreter in eine lange Schlange, harren meist länger als eine Stunde in praller Sonne aus. Wer den Metallscanner ohne Beanstandungen passiert, muss wieder warten. Als sich die große Flügeltür des Gartenhauses endlich öffnet, gibt es kein Halten mehr. Eiligen Schrittes geht es hinüber zum Schloss. Die Aufstellung der Kameras ist beendet, da fährt auch schon die Limousine im Ehrenhof vor, Merkel kommt die Treppe hinunter, um ihren Gast zu begrüßen. Zunächst verschwinden Merkel und Putin für einige Minuten im Schloss. Nach einigen Umbauarbeiten draußen kehren sie zurück und geben ihre Erklärungen zu Syrien, der Erdgaspipeline Nord Stream II und der Ukraine ab. Eine Nachfrage zu Putins Hochzeitsbesuch am Vormittag in Österreich zaubert ein süßes Lächeln in das Gesicht der Bundeskanzlerin. Dann aber verschwinden beide schnell im Schloss. Was sie dann bei einem Abendessen besprechen, bleibt ihr Geheimnis. Nach gut drei Stunden verlässt Putin Meseberg wieder. Da sind die Demonstranten schon nicht mehr da. Für viele Hundert Beamte geht ein langer Arbeitstag zu Ende – ohne besondere Vorkommnisse. Allein die Brandenburger Polizei, die für Sicherheit und Ordnung vor dem Schloss verantwortlich ist, war mit 140 Beamten vor Ort. Hinzu kamen Berliner Polizei, Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Mitarbeiter des Presse- und Informationsamtes.