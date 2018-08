Mehr als 4000 Besucher beim Weinfest auf dem Schulplatz

Auch ohne Sitzplatz zufrieden: Laura Jess (links) und Julia Grimmel versüßten sich am Freitagabend am Stehtisch mit Erdbeerbowle das Warten auf ihre Arbeitskollegen. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin Das Neuruppiner Weinfest auf dem Schulplatz und im Rosengarten war für drei Tage wieder Sammelpunkt für Liebhaber des Rebensaftes.

Wer seinen Schoppen Wein auf einem der Sitzplätze mit Freunden, Arbeitskollegen oder der Familie genießen wollte, musste sich aber schon am späten Nachmittag auf die Socken machen. Die meisten Besucher blieben bis zum späten Abend, und den meisten reichte es nicht, sich mit einem Stehplatz an einem Tisch zu begnügen, wie es die beiden Besucherinnen Laura Jess aus Neuruppin und Julia Grimmel aus Prenzlau taten, die sich am Freitag mit Erdbeerbowle auf den Abend einstimmten.

Neben den Ruppiner Gas­tronomen schenkten auch wieder Winzer vom Weingut Paul Anheuser aus Bad Kreuznach/Nahe, vom Weingut Gebrüder Bauer aus Sponheim/Nahe und vom Weingut Becker aus Spiesheim Rheinhessen ihre Jahrgänge von 2016 und 2017 aus. Ob Müller-Thurgau, Rivaner, Riesling, Weißer oder Grauer Burgunder – die Auswahl war groß. Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) begrüßte die Gäste erst am zweiten Abend, weil er ursprünglich annommen hatte, dass am Donnerstagabend nur wieder 50 Leute das Weinfest besuchen, wie es in den Vorjahren teilweise wegen des schlechten Wetters der Fall gewesen war. Golde war selbst überrascht, dass es dann doch weit mehr als 1 000 Besucher am ersten Abend waren. Am Ende behielt er mit seiner Prognose für die drei Tage recht, die 4 000 Besucher prophezeite.

„Das Neuruppiner Weinfest geht zurück auf Peter Sonntag und hat 1992 mit nur 45 zahlenden Gästen angefangen“, berichtete Golde. „Nach zehn Jahren hatte sich der Weinkonsum schon verdoppelt, und heute wird bei Veranstaltungen in der Region mehr Wein als Bier getrunken“, so der Bürgermeister. Ein Weinfest sei angenehmer als ein Oktoberfest, weil es keine Stockbetrunkenen gibt, witzelte Golde und wünschte allen Gästen viel Spaß beim diesjährigen Weinfest.

Andrea Voigt, Stadtmarketing-Bereichsleiterin organisierte wegen des großen Andrangs gleich noch 15 zusätzliche Sitzbänke. Immerhin hatte sich schon zur Eröffnung am Donnerstagabend abgezeichnet, dass die Sitzgelegenheiten knapp werden könnten. Und die zusätzlichen Plätze wurden auch benötigt. Am Freitag- und Samstagsabend kamen jeweils rund 1 500 Weintrinker zum Fest des Rebensaftes. Unentwegt waren an den drei Tagen auch wieder die „Brezel-Frauen“ mit den blauen Schürzen vom Lions Club „Effi Briest“ mit ihren gefüllten Körben unterwegs. Die Brezeln wurden in der Küche vom ASB-Seniorenhaus gebacken. An allen drei Tagen wurde abwechslungsreiche Livemusik zum Tanzen geboten, und für Moderation und Discomusik sorgte in bewährter Weise wieder DJ Heinz Hugo. (eh)