Schicke Ranzen und strahlendes Lächeln

Schicke Ranzen vor den Füßen geparkt: Bei der Einschulungsfeier an der Schwedter Grundschule „Astrid Lindgren“ gab es für die Abc-Schützen auch was zu Lachen. Mit Blumen und Urkunde waren sie in die Schule aufgenommen worden. © Foto: Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mehr als 22 000 Mäd-chen und Jungen im ganzen Land Brandenburg sind am Sonnabend eingeschult worden. Die Kinder der zwei1. Klassen der Schwedter Grundschule „Astrid Lindgren“ gehören dazu. Dort herrschte großer Bahnhof für kleine Leute mit Zuckertüte.

Schulleiterin Catrin Deleroi gab gern zu, dass sie und die anderen Lehrerinnen, die die Einschulungsfeier gestaltet haben, Herzklopfen hatten. Sie sind alle erfahrene Lehrerinnen, und dennoch: „Wir sind immer wieder aufgeregt und wollen jede Feier zu etwas Besonderem für die Kinder machen.“ Die Abc-Schützen mit ihren nagelneuen Ranzen, den schicken Kleidern und Hemden sogar mit Schlips oder Fliege, waren die kleinen Stars des Tages. Als sie in die Aula einzogen, gab es für die wartenden Mütter und Väter kein Halten mehr: Fotoapparate und Handys wurden gezückt, manchem Kind aufmunternd zugewinkt.

Sandra Kirchert hat als junge Mutti zum ersten Mal eine Einschulungsfeier erlebt. „Wir sind total aufgeregt, freuen uns aber auch, dass für Luis jetzt ein neuer Abschnitt beginnt“, sagte sie. Die Oma und die Uroma von Luis waren sich einig: „Das war ein schönes Programm der Kinder und so gut auf Astrid Lindgren zugeschnitten.“ Dieses Programm hatten Mädchen und Jungen aus 4. Klassen gestaltet. Elisa Münch erzählte: „Wir haben schon in der 3. Klasse mit dem Üben angefangen. Es macht Spaß, hier aufzutreten.“

Während die Abc-Schützen ihren Klassenraum kennenlernten und mit ihren Lehrerinnen Ines Przygoda und Inken Hinz die erste „Unterrichtsstunde“ absolvierten, wandte sich Catrin Deleroi an die Eltern: „Unterstützen Sie Ihr Kind, etwas zu wagen. Loben Sie es viel, so wie damals als es laufen gelernt hat.“ Und um die Aufregung der ganz jungen Eltern zu mildern, riet sie: „Vertrauen Sie auf die Lehrerinnen. Sie haben viel Erfahrung mit Schulanfängern. Seien Sie unsere Partner.“

Anika Kirch stand auf dem Schulhof und hielt wartend die rosafarbene Zuckertüte ihrer Tochter Klara im Arm, die sie ihr gleich überreichen wollte. „Ich bin mehr aufgeregt, als meine Tochter“, gab die Schichtarbeiterin in der Altenpflege zu. „Montagfrüh wird alles anders. Ich habe Urlaub und begleite Klara auf ihrem ersten Schulweg.“

Alle Eltern hatten für den Nachmittag Feiern mit Familie und Freunden vorbereitet. Für den kleinen Mailo Vonderlind gab es eine Hüpfburg und Wasserschlacht im Garten. Sandra Kirchert hatte für ihren Luis und die Verwandtschaft das Zuckertütenfest an den Uckermärkischen Bühnen gebucht.

Insgesamt werden in Schwedt 219 Kinder eingeschult. Während die Schulen „Erich Kästner“ und „Bertolt Brecht“ erst am kommenden Wochenende Einschulung feiern, haben andere Abc-Schützen zwischen Angermünde und Gartz ihre Zuckertüten erhalten. Im Amt Gartz haben79 Kinder heute ihren allerersten Unterricht. In der Evangelischen Salveytalgrundschule Tantow begann die Einschulungsfeier für die acht Abc-Schützen am Sonnabend mit einem Gottesdienst.