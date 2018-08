Ohne Klassenunterschied über 75 Minuten

Dirk Schaal

Ahrensfelde (MOZ) Vor dem Spiel im Fußball-Landespokal gegen Brandenburgligist Victoria Seelow glaubte beim unterklassigen Landesligavertreter Grün-Weiss Ahrensfelde kaum einer an die große Überraschung. Am Ende sollten die Skeptiker recht behalten, Seelow gewann 5:1, aber ein Spaziergang war es ganz gewiss nicht.

Einem zufälligen Zuschauer wäre es sicher 75 Minuten lang nicht aufgefallen, dass beide Mannschaften vor einigen Monaten noch drei Spielklassen trennten. Nicht in Bestbesetzung konnte Sven Orbanke seine Ahrensfelder auf den Rasen schicken. „Neuzugang Martin Haustein von Hermsdorf und Steven Knörnschild sind nicht dabei“, erklärte der Trainer, der diesmal allein an der Seitenlinie auskommen musste. An die große Überraschung glaubte auch er nicht, aber den Favoriten ein wenig ärgern, dass wollten sie schon. Auf Seelower Seite konnte der neue – und alte – Trainer Peter Flaig aus dem Vollen schöpfen. „Eigentlich sind alle dabei. Wir wollen mit einem positiven Signal im Pokal in die Saison starten“, umriss er die eigene Zielsetzung.

Nach dem Anpfiff war nichts von wegen Klassenunterschied zu sehen. Eher machte Ahrensfelde noch den frischeren Eindruck, presste früh und bei Ballbesitz ging es blitzschnell in die Spitze. Etwas pomadiger sah das ganze auf Seelower Seite aus. Zwar schafften sie es auch dann und wann vor das Ahrensfelder Tor, doch im Abschluss blieben sie ungefährlich. Den Torreigen eröffneten dann auch die Gastgeber. Einen langen Ball aus dem Mittelfeld verlängerte Dominic Gesierich zu Marc-Nelson Grzyb, dessen Torschuss sprang abgewehrt in Richtung Tor. Doch Victorias Torhüter Pavels Dorosevs und Nabiel Nasser konnten sich nicht einigen, wer den Ball nun vor der Linie aufhalten sollte, so kullerte er ins Netz (24.). Auch in der Folge hatten die Grün-Weissen die klareren Chancen, auch wenn die Seelower durch den Treffer von Piotr Rymar nach schöner Vorarbeit von Rick Drews zum Ausgleich kamen (38.).

Nach der Pause zeigte sich Victoria engagierter. „Wir haben da in der Pause einige Dinge angesprochen“, berichtete später Flaig. Doch noch waren die besseren Möglichkeiten aufseiten der Ahrensfelder. Das änderte sich, als Robert Budzalek den Platz betrat. Mit Trainingsrückstand hatte Flaig ihn in der ersten Hälfte auf der Bank gelassen, doch danach explodierte der Pole. Die Treffer zum 2:1 und 3:1 erzielte er selbst (60., 75.). Danach mussten die Ahrensfelder doch schon etwas erschöpft die Flucht nach vorne antreten und boten den Gästen Räume, die diese durch einen Doppelschlag von Marcel Georgi (88., 89.) zum 5:1-Endstand nutzten.

„Durch viele Fehlpässe, gerade in der ersten Hälfte, haben wir es uns sehr schwer gemacht“, sagte Flaig und erkannte die starke Ahrensfelder Vorstellung an. Sven Orbanke haderte nach Abpfiff mit den vielen vergebenen Chancen, die das Spiel sonst in eine andere Richtung hätten führen können. Erschöpft war auch Grün-Weiss-Routinier Chris Zimdahl. „Das war wohl mein letztes Spiel im Landespokal“, sagte der 34-Jährige traurig, der sich in seiner letzten Saison noch in die Stammelf spielen will.

Ahrensfelde: Vollmer – Kaatz (81. Zimdahl), Illig, Meißner, Gesierich (75. Redder), Grzyb, Riegel, Liesche, Pogosjan, Hamel (68. Pestov), Colaki