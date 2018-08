Böhmisches Barockwunder begeistert

MOZ

Neuzelle (Andreas Wendt) Etwa 80 Journalisten und Gäste aus dem Touristik- und Medienbereich haben am Sonnabend in Neuzelle das traditionelle Sommerfest der Reisejournalisten-Vereinigung Ctour gefeiert. „Neuzelle steht in diesem Jahr wegen der 750 Jahr-Feier auch international im Fokus, es werden Führungen in Englisch angeboten und nach über 200 Jahren sind die Mönche zurück nach Neuzelle gekommen“, begründet Klosterbraucherei-Chef Stefan Fritsche, einer der Initiatoren und Gastgeber des Sommerfestes, warum die Wahl in diesem Jahr auf Neuzelle fiel.

Gemeinsam mit dem Vorstandssprecher der Reisejournalisten-Vereinigung, Hans-Peter Gaul, waren beide im vergangenen Jahr beim Sommerfest im zehnjährigen Modellpark Berlin-Brandenburg, in dem auch das ehemalige Zisterzienserkloster zu finden ist, auf die Idee gekommen, die Journalisten und Medienvertreter nach Neuzelle zu lotsen. „Die Mitglieder unserer Vereinigung sind weltweit unterwegs, aber wir freuen uns natürlich, wenn es touristische Highlights in der Nachbarschaft gibt“, sagt Ctour-Vorstandssprecher Hans-Peter Gaul. Über das Sommerfest könnten die Kollegen den guten Ruf Neuzelles in die Welt hinaustragen.

Sichtlich beeindruckt von der seit 1997 für 55 Millionen Euro sanierten Klosteranlage war auch der Chef der Unternehmenskommunikation bei TUI Deutschlands, Mario Köpers. „Ich komme gebürtig aus dem Rheinland und bin seit Ende der 1990er Jahre in Hannover, aber was ich hier gesehen habe, ist schon erstaunlich“, sagt Köpers. Auch die lettische Botschafterin Inga Skujina, die als Ehrengast zum Sommerfest kam, fühlte sich sichtlich wohl. „Wir haben viele deutsche Touristen in Lettland. Ich bin das zweite Mal in Neuzelle und kann hier Kontakte knüpfen und Informationen austauschen“, erklärte sie.

Informationen gab es für die Journalistenvereinigung vor allem von Pfarrer Ansgar Florian in der Stiftskirche sowie von Walter Ederer und Tilman Schladebach von der Stiftung Stift Neuzelle bei Führungen durch das Klostergelände. Bei der räumte Ederer auch damit auf, die katholische Stiftskirche sei das Barockwunder Brandenburgs. „Die Mönche kamen aus Böhmen oder noch südlicher hierher und haben ihren künstlerischen Stil mitgebracht. Wenn diese Kirche also ein Barockwunder ist, dann eher ein böhmisches“, erklärte er bei einer Führung durch den Kreuzgang.

Auf dem Hof der Klosterbrauerei sorgten dann der Berliner Bierkönig (Eberhard Schollmeier) und der legendäre Trabi-Drehorgel-Rolf (Rolf Becker) für eine lockere Atmosphäre beim Ctour-Sommerfest. Von den VIPs, zu denen neben der lettischen Botschafterin auch Heinz-Dieter Kallbach gehörte, der 1989 mit einem spektakulären Flug eine IL 62 der Interflug in Stölln landete, wurde eine Original-Trabi-Haube signiert, die Drehorgel-Rolf demnächst mit weiteren Faksimilies für einen guten Zweck versteigern wird.