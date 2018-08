Germania hält lange die Null

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Lange boten die Gastgeber dem Favoriten Paroli, hielten bis zu 73. Minute das 0:0. Letztlich aber schied Germania Schöneiche in der 1. Runde des Fußball-Landespokals gegen Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf nach einem 0:2 aus.

Nach einem Ballverlust der Germania zog Maurice Ulm aus etwa 20 Metern ab und traf zur Gästeführung. Und in der dritten Minute der Nachspielzeit mussten die Schöneicher alle Hoffnungen auf eine Überraschung begraben, als der Ball nach einer Ecke, bei der auch Torhüter Andrew Graham mit im Blau-Weiß-Strafraum war, zu Silvan Küter kam, der aus der Mitte der eigenen Hälfte ein Solo startete und schließlich ins leere Tor traf.

Die Gastgeber um das Trainer-Duo René Kanow und Ronny Huppert waren dennoch nicht unzufrieden. „Wir wollten es besser machen als beim 1:5 im Testspiel in Petershagen. Und das ist uns zu hundert Prozent gelungen“, sagte Kanow kurz nach dem Abpfiff. „Die Jungs haben alles gegeben und das Spiel lange offengehalten. Das Positive überwiegt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das engagierte Training in der vergangenen Woche hat sich ausgezahlt, jetzt freuen wir uns auf den Punktspielstart.“

Gäste-Coach Roman Sedlak fand es „wichtig, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Wir wussten, dass es schwer wird, gerade nach dem hohen Sieg im Testspiel.“ Wenn es lange 0:0 steht, sollte seine Mannschaft beweisen, dass sie „als Brandenburgliga-Aufsteiger eine Klasse höher spielt und sich unbedingt durchsetzen will. Sie hat alles in die Waagschale geworfen und das Weiterkommen geschafft.“ Der Führungstreffer sei natürlich der Dosenöffner gewesen.

In einem ansehnlichen Spiel begannen die Gastgeber taktisch klug, hielten den Favoriten in Schach. Die erste von nur wenigen Torchancen hatten die Gäste nach einer Viertelstunde, als nach einem Fehlpass von Germania-Rückkehrer Martin Gruner der Ball zu Küter kam, der aber aus etwa 14 Metern nur das Außennetz traf. Wenig später scheiterte er aus der Distanz an Graham. Auch der anderen Seite köpfte Kevin Kühnel nach einem weiten Einwurf von Nico Crusius aus etwa zehn Metern nur knapp übers Tor (27.).

Im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild: Viel spielte sich im Mittelfeld ab, Chancen waren eher Mangelware. Gäste-Keeper Florian Rudolf musste vor dem eingewechselten Christian Heu retten (58.), fünf Minuten später war sein Gegenüber gefragt, der nach einem abgeblockten Versuch von Robert Vsetycek den Nachschuss erneut von Küter parierte. Doch beim Tor von Ulm war Graham dann machtlos. In der Schlussviertelstunde wurde die Partie etwas offener, ehe Küter mit seinem Konter am Ende alles klar machte.

Germania Schöneiche: Andrew Graham – Felix Schäfer, Tim Rakete, Martin Gruner, Christopher Schmidt (84. Christoph Engel) – Holger Laube, Paul Mitscherlich – Kevin Kühnel, David Karlsch – Nico Crusius, Dennis Mende (46. Christian Heu)

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Florian Rudolf – Paul Westphal, Resad Demann, Roger Sobotta – Maximilian Traue, Tim Bolte – Yves-Marvin Ertel (51. Denis Rolke), Robert Vsetycek (87. Saul Njie), Marvin Ghaddar (63. Maurice Stephani) – Silvan Küter, Maurice Ulm

Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow) – Zuschauer: 107