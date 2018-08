Eine Stunde lang ziemlich ausgeglichen

Jürgen Kern

Schönow (MOZ) Das Landespokal-Derby zwischen dem Schönower SV und dem FC Schwedt fand trotz großer Hitze eine gute Resonanz. 265 Augenzeugen sahen den verdienten 4:0-Sieg des Fußball-Landesligisten über den Pokal- und Supercup-Gewinner der Uckermark aus der Vorsaison.

Die Partie begann mit zwei kleinen Aufregern für die FCS-Elf: Gegen den heranstürmenden „Wirbelwind“ Abozaar Hassan-­zada konnte Gäste-Keeper Bartosz Klonowski jeweils nur mit Mühe klären. Einen daraus resultierenden Freistoß vergab Maik Zachowski unkonzentriert. Früh aber auch das erste Schwedter Achtungszeichen, als SSV-Keeper Roland Galinski die Flanke von Philipp Ulrich vor dem lauernden Marcin Lapinski wegfausten konnte (4.). Zwei Minuten später das gleiche Spiel: Lapinski traf diesmal ziemlich ungedeckt per Kopf zum 0:1.

Das von Tobias Collin umsichtig geleitete Match wurde mit beiderseits hohem Tempo fortgesetzt. Die Oderstädter machten weiterhin Druck über die Flügel. Die aufrückenden Nico Hubich über links sowie Lukas Kargol oder Manuel Fuchs über rechts schufen immer wieder Gefahrenmomente. Die Platzherren wehrten sich dagegen mit steil vorgetragenen Angriffen – so konnte Wojciech Szczupakiewicz nur mit Foul gebremst werden (15.). Aus 20 Metern jagte Dariusz Szmulski den fälligen Freistoß hoch über den Kasten.

Gäste-Versuche durch die Mitte wurden zumeist erfolgreich abgeblockt. Brenzlig wurde es aber, als die Schönower Abwehr auf Abseits spekulierte – Galinski verhinderte mit letztem Einsatz gegen Ulrich vor der Strafraumgrenze Schlimmeres. Noch vor der Halbzeit überlief Hassanzada noch einmal die FCS-Defensive, sein Torschuss war jedoch zu schwach.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: Hassanzada und Szmulski spielten sich hervorragend durch, scheiterten aber nacheinander am reaktionsschnellen Klonowski. Auf der Gegenseite verhinderte Galinski zuerst gegen Lapinski, dann gegen den immer stärker werdenden Mittelfeldmann Bartosz Latuszek den Führungsausbau (50.). Das Spiel stand auf Messers Schneide. Stephan Szymikowski passte steil in den Lauf von Hassanzada – geschickt ging der an Klonowski vorbei, traf aber das leere Tor nicht (54.). Auf der Gegenseite brachte eine Flanke von Kargol die Vorentscheidung: Mit seinem spektakulären Seitfallzieher erzielte Lapinski ein Traumtor zur 2:0-Gästeführung (56.). Wenig später bahnte sich die endgültige Entscheidung an: Auf der rechten Seite narrte Routinier Lapinski den überforderten Nico Purath und Latuszek krönte seine starke Leistung mit dem 0:3 (63.).

Kurz danach wurde Lapinski ausgewechselt. Für ihn kam A-Ju-­nior Eshagh Bayani ins Spiel, der von Kargol kurz darauf in die entblößte Abwehr der Schönower geschickt wurde und sich mit dem 0:4 prächtig einführte (70.). Den tapfer kämpfenden Hausherren ging so langsam die Puste aus. Immer stärker machte sich auch das Fehlen des Abwehrrecken Piotr Garbaczyk und des umsichtigen Ballverteilers Bartosz Tatarczuk bemerkbar. Selbst das Ehrentor blieb ihnen verwehrt. Frei vor Klonowski vergab Hassanzada auch seine letzte Chance (90.).

Beim Gast war man nicht unzufrieden, wenn auch Neu-Trainer Tomasz Lapinski einige individuelle Ungereimheiten in der Abwehr besonders vor der Pause missfielen. Schönows Coach Tino Krause war von seinen Jungs keineswegs enttäuscht, hatten sie doch aus seiner Sicht dem starken Gegner eine Stunde lang beeindruckend widerstanden.

Schönow: Roland Galinski – Emil Dabrowski, Henrik Engelmann, Maik Zachowski,Sebastian Koch, Dariusz Szmulski, Robert Jung, Wojciech Szczupakiewicz (75. Maurice Bäuerle), Nico Puraht, Stephan Szymikowski, Aboozar Hassanzada

Schwedt: Bartosz Klonowski – Stephan Liermann, Lukasz Kargol, Radoslaw Stasiak, Michal Adamczak, Manuel Fuchs, Matthias Liermann (72. Benjamin Lemke), Nico Hubich, Bartosz Latuszek, Marcin Lapinski (69. Ashagh Bayani), Philipp Ulrich (72. Patrick Büchner)