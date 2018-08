Jungspund trifft zweimal

Matthias Haack

Wusterhausen (MOZ) Brandenburgligist 1. FC Frankfurt steht nach dem 3:0 (2:0) gegen Schwarz-Rot Neustadt in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals. Jan Mutschler feierte damit einen erstklassigen Trainer-einstand für die Oderstädter, die auf eine extrem junge Mannschaft setzen.

Gegen den Landesligisten aus Neustadt an der Dosse leistete die Frankfurter Mannschaft eine starke Defensivarbeit. Nicht einmal musste Keeper Marvin Benno Lähne ernsthaft eingreifen, so sicher stellten Erik Huwe und Ruven Bertel ihre Neben- und Vorderleute. Und vorn bekamen die Neustädter Sandro Henning nicht in den Griff. Beim ersten Saisontor ergriff er die Möglichkeit beim Schopf, weil dem Gastgeber auf Höhe der Mittellinie die klare Zuordnung fehlte. Ein langer Sprint allein über das halbe Feld, ein überlegter Abschluss, Abdrehen zum Trainer und die Jubeltraube genießen (26.) – das war das 1:0.

Beim zweiten Treffer bestrafte Henning eine Reihe von Fehlern der Neustädter, die das Leder bei einem Eckball nicht konsequent klärten (43.), obwohl sie mehrfach die Möglichkeit dazu hatten. Der 18-Jährige wartete geduldig auf dem Elfmeterpunkt, bis der Ball ihn erreichte und vollendete erneut.

Auch der dritte Frankfurter Treffer basierte auf einer Serie von Patzern der Schwarz-Roten. Letztlich war Duc Nguyen derjenige, der die Kugel nach einer Ecke ins eigene Netz beförderte (61.). Damit war die insgesamt chancenarme Partie nach einer Stunde entschieden.

Dass lediglich 81 Zuschauer kamen, darunter vier Eltern und ein halbes Dutzend Fans aus Frankfurt, lag zum einen am Einschulungstermin und zum anderen am Umzug der Gastgeber: Weil auf dem Areal in Neustadt gebaut wird, trägt der Landesligist seine Heimspiele bis Oktober bei den benachbarten Vereinen in Zernitz und Wusterhausen aus. „Einmal geht das“, zeigte sich Andreas Nucklies, Chef des FC Blau-Weiß, kooperationsbereit. Ordnungskräfte und Beschallung am Sonnabend stellte Neustadt.

Ob nun im Neustädter Hans-Beimler-Stadion oder im Seestadion Wusterhausen – der Weg für die Frankfurter blieb fast der gleiche. Für Trainer Jan Mutschler stellte die Anreise ein gewisses Problem dar. Aber sein Trainerteam hatte sich vorbereitet: „Wir haben am Freitagabend für die Jungs zu Hause zweieinhalb Kilogramm Nudeln gekocht, fünf Liter passierte Tomaten dazu und in Thermoboxen gepackt. Es wurden Kompressionsstrümpfe besorgt, damit die Muskeln vernünftig durchblutet werden. Ob es etwas gebracht hat, weiß ich nicht. Es lässt aber zumindest den Schluss zu, weil wir von Beginn an konzentriert spielten. Für den Kopf ist es eben wichtig, dass sich die Jungs wohlfühlen. Wir haben versucht, ihnen eine optimale Vorbereitung zu schaffen.“

Der Frankfurter Coach würde gern weitere Runden im Pokalwettbewerb mitnehmen. „Es wäre wunderbar, wenn wir weit kommen und vielleicht Babelsberg oder Cottbus empfangen. Dann würden auch 1000 oder mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Die Jungs hätten sich so eine Kulisse verdient.“

Neustadt: Wagner Goedert – Lukas Thormann, Konrad Lüderitz, Patrick Mann, Stephan Wolfert – Duc Nguyen (74. Martin Otto), Alexander Huber-Schweizer (74. Sascha Tiller), Sonnemann, Tarik Wenzel – Carlos Martins Marques Pereira, David Paege (46. Alexander Pörschke)

Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Paul Karaszewski, Ruven Bertel, Erik Huwe, Sebastian Jerzy Ziajka – Torbias Fiebig (74. Lars Wiedenhöft), Tom Rasser, John Lukas Sauer (83. Bill Seiring), Robin Grothe, Mathias Reischert – Sandro Henning (83..Eryk Piotr Kryjak)

Tore: 0:1, 0:2 Sandro Henning (26., 42.), 0:3 Duc Nguyen (Eigentor) – Schiedsrichter: Artwin Archut – Zuschauer: 81