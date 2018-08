Kopf hoch und weitermachen

Kai Beißer

Erkner (MOZ) „Wir hätten ein Tor machen müssen. So ist am Ende das eingetreten, was alle erwartet haben“, sagte Heiko Schickgram, Trainer des FV Erkner, nach 90 abwechslungsreichen Pokal-Minuten, an deren Ende seine Mannschaft gegen den VfB Krieschow aus der Oberliga Süd 0:3 verloren hatte.

Der Gastgeber aus der Fußball-Landesliga Süd war fast eine Stunde durchaus gleichwertig und hatte bis dahin sogar die Mehrzahl und vor allem die weitaus besseren Torchancen. Das erkannte auch Toni Lempke an. „Das war aus unserer Sicht in der ersten Halbzeit richtig schwere Kost. Und in den zehn Minuten nach der Pause müssen die Erk-neraner ein Tor machen. Haben sie aber nicht, nach dem 0:1 gingen dann die Köpfe runter, und hinten raus war es auch eine Frage der Kondition. Dennoch ein großes Lob an die Gastgeber, die werden in der Liga garantiert ganz oben mitspielen“, sagte der VfB-Trainer.

In der Tat hatte sich der Außen-seiter von Beginn an nicht versteckt, im Gegenteil, die Randberliner setzten die ersten Achtungszeichen: Paul Röwer verpasste nur knapp eine Flanke von Fabian Schulze (6.), kurz darauf kam der Stürmer aus der Drehung nicht richtig zum (Links)Schuss (9.). Die Gäste merkten nach einer knappen Viertelstunde, dass das hier kein Sonnabendnachmittagspaziergang werden würde, erhöhten die Bemühungen und kamen auch zu zwei, drei Abschlüssen, die für tiefes Luftholen bei den nur wenigen Zuschauern im Erich-Ring-Stadion sorgten. Prompt aber lief der VfB in einen Konter über den schnellen Robert Szczegula, der in der Mitte wiederum Röwer fand, dessen Versuch aber noch geblockt wurde (18.).

Die Lausitzer schoben jetzt weiter nach vorn, standen teilweise mit fünf, gar sechs Mann auf einer Linie in der Mitte der Erkneraner Hälfte, was die einheimische Defensive vor einige Zuordnungsprobleme stellte. Es war jetzt ein flottes, sehr ansehnliches und völlig offenes Fußballspiel. Die Gäste wollten ein Tor, mussten aber stets wachsam sein und hatten bei den Kontern des FVE ihre liebe Mühe. Bei eigenen Ecken und Einwürfen kurz vor der Grundlinie der Gastgeber blieben derweil drei (!)Krieschower in Röwers Nähe, vor dem sie augenscheinlich großen Respekt hatten.

Und wie das so ist: Mit dem letzten Angriff in der ersten Halbzeit hätte der Oberligist um ein Haar die Führung erzielt. Nach einem Gelb-geahndeten Revanchefoul von Szczegula erreichte ein Freistoß aus dem linken Halbfeld den Kopf von Kapitän Sven Konzack, bei dessen Abschluss fehlte weniger als ein Meter.

Nach dem Wechsel dann jene Minuten, von denen Lempke gesprochen hatte und die das Spiel in eine ganz andere Richtung hätten lenken können. Enrico Schulz passte in den Lauf von Christopher Schwarz, den Flachschuss parierte Max Oberschmidt im VfB-Tor stark, der Ball kam noch mal zu Szczegula, dessen Versuch jedoch entscheidend abgefälscht wurde (46.). Sein nächster Abschluss, völlig frei vor dem Keeper, war zu schwach (55.), ein Schuss von Schulz nach einer abgewehrten Ecke strich knapp vorbei (60.). Auf der anderen Seite fiel der in dieser Phase völlig unverdiente Führungstreffer: nach einem schnell ausgeführten Freistoß ein satter Vollspannstoß von Konzack unter die Latte. FVE-Schlussmann Oliver Hoffmann war ohne Chance (62.). Es sollte die entscheidende Szene in diesem Landespokal-Spiel gewesen sein, denn fortan lief bei den Gastgebern nichts mehr zusammen. Es war förmlich zu merken, dass das 0:1 der Mannschaft einen Knacks versetzt hatte. Der Favorit verdiente sich seinerseits die Führung im Nachhinein durch Chancen quasi im Zwei-Minuten-Takt. Und kam noch zu zwei ansehnlichen Treffern: Ecke von Innenverteidiger Markus Kaiser, Kopfball von Außenverteidiger Philipp Knapczyk, Florian Schmidt spritzte dazwischen (74.). Und ein langer Ball erneut von Knapczyk, Kopfball Paul Pahlow entgegen der Laufrichtung von Hoffmann (87.). – „Kopf hoch“, lautete Schickgrams kurze Ansage nach dem Spiel. Und: „Ich habe viel Positives gesehen und mit Blick auf die Punktspielsaison durchaus optimistisch.“

FV Erkner: Oliver Hoffmann – Fabian Schulze (78. Oliver Leon Fink), Björn Nehls, Maximilian Friedrich, Robin Neupert – Robin Lehmus, Erik Haase – Enrico Schulz (76. Niclas Mertins), Christopher Schwarz, Robert Szczegula (82. Patrick David) – Paul Röwer

VfB Krieschow: Max Oberschmidt – Philipp Knapczyk, Markus Kaiser, Dennis Ladwig – Florian Bernhardt (52. Ralf Pehla), Tim Richter (70. Martin Dahm), Sven Konzack – Paul Pahlow, Wojciech Ren (45. Florian Schmidt) Leo Felgenträger

Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow) – Zuschauer: 53