Wow-Erlebnis zum Saison-Einstieg

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Da ist sie, die kaum für möglich gehaltene große Pokal-Überraschung des Wochenendes: Die Landesliga-Fußballer des Angermünder FC haben in der 1. Runde des AOK-Cups Oberligist FC Strausberg aus dem Wettbewerb geworfen.

Wer 20 Minuten zu spät ins Jahnstadion kam, glaubte sicher, seinen Ohren nicht vertrauen zu können. Ja, es stand 2:0 für den AFC. Da war Kaan Ergün nach starkem Dribbling noch aus spitzem Winkel an FCS-Keeper Eric Günther gescheitert, schon verlängerte Dominik Fuchs aus Nahdistanz eine Beckmann-Ecke ins Netz (1:0/12.). Dann flankte Beckmann aus dem Halbfeld an die Strafraumgrenze, wo Martin Oertel zum Flugkopfball ansetzte und das Leder unter Günthers Körper hindurch erneut den Weg ins Tor fand (2:0/18.). Was war denn hier los!?

Die total verunsicherten Gäste hätten beinahe den dritten Treffer kassiert, als Beckmann aus 55 Metern (!), also aus der eigenen Hälfte abzog, weil er den Schlussmann gut zehn Meter vor dem Gehäuse sah. Der Ball verfehlte das Tor um etwa einen Meter ... Tatsächlich kam der Oberligist nach fast einer halben Stunde zu seinem ersten vernünftigen Angriff – es spricht für den Gast, dass er durch Felix Angerhöfer die Chance sofort beim Schopfe fasste (2:1/26.).

90 Sekunden später zeigte AFC-Torwart Kevin Oppelt seine größte Tat der Partie: Nach einer Ecke parierte er Dominik Tuchtenhagens Kopfball aus sechs Metern mit großartigem Reflex (27.). Dass Oppelt kurz vor der Pause einen leichten Ball fallen ließ, wurde zu seinem Glück nicht bestraft. Zwischendurch hatte er noch einmal den überragenden Akteur auf dem Platz in Szene gesetzt: Ein weiter Abschlag erreichte Beckmann, der narrte zwei Strausberger und zwang Günther mit einem Volleyschuss zu einer Großtat (44.).

Dass Gäste-Coach Christof Reimann zwei neue Offensivspieler brachte, zeigte deutlich, womit er unzufrieden war (die zwei erwähnten Chancen waren tatsächlich die einzigen für die Strausberger bis zur Pause). Natürlich erhöhte der haushohe Favorit jetzt den Druck, er hatte ja noch 45 Minuten Zeit, die Blamage abzuwenden. Tino Istvanic führte sich mit einem Distanzschuss knapp übers Gebälk ein (55.) und köpfte wenig später um Zentimeter drüber (57.). Doch so richtig in die Gänge kam der FCS-Angriffsmotor auch jetzt nicht. Nach einem endlich mal wieder gelungenen Vorstoß zog Tuchtenhagen das Leder knapp am langen Pfosten vorbei (63.).

Der nächste Paukenschlag aber folgte auf der Gegenseite: Erneut fand die Defensive kein (faires) Mittel gegen ein Beckmann-Solo – eine Festhalte wurde zu Recht mit Strafstoß honoriert, den Kaan Ergün sicher zum 3:1 nutzte (65.). Nun saß der Schock bei den Strausbergern richtig tief.

Erst in der 84. Minute kamen sie zur nächsten Möglichkeit, die Kemter im zweiten Versuch zum 2:3-Anschlusstreffer nutzte – zunächst hatte Oppelt einen Schuss pariert. Dann wurde es so richtig schwer für den AFC: Manuel Bormann ließ sich zu einem Nachschlagen ohne Ball hinreißen und sah die Rote Karte (89.), dann zeigte Mangold auch noch fünf Minuten Nachspielzeit an, aus denen schließlich mehr als sechs wurden. Beckmann musste mit Krämpfen vom Feld. Aber all das änderte alles nichts daran, dass außer einem Versuch knapp übers Gebälk durch die Strausberger (90.+5) nichts mehr passierte und die Platzherren – wie bereits vor zwölf Monaten – in der ersten Landespokal-Runde einen Oberligisten aus dem Wettbewerb geworfen hatten.

Gäste-Coach Reimann versuchte nach dem Abpfiff zunächst, zwei, drei Schiri-Entscheidungen von Max Mangold (Berlin) zu kritisieren, anerkannte dann aber: „Nein, die Angermünder haben das gut gemacht. Wir sind natürlich enttäuscht – klar!“ Beim Gastgeber fand man sich zum „Kreis-Tanz“ zusammen. Doch die Spieler vernahmen neben hochverdienter Anerkennung auch mahnende Worte von Coach Matthias Kandula: „Heute könnt ihr feiern. Aber in einer Woche in Ahrensfelde müssen wir an das heutige Spiel anknüpfen – und da zählt zuerst hohe Trainingsbeteiligung unter der Woche.“ Stolz und Realismus – alle Achtung!

Angermünde: Kevin Oppelt, Tobias Koß, Martin Rakoczy, Oliver Boche, Martin Beltz, Eric Ziese, Dominik Fuchs, Ian Beckmann (90.+3 Phillip Bieber), Manuel Bormann, Kaan Ergün, Martin Oertel

Strausberg: Eric Günther, Niclas Wittur, Tim Falk, Yannick Mastalerz, Maximilian Hinz, Pierre Vogt (64. Anton Hohlfeld), Felix Angerhöfer, Dennis Rötzscher (46. Martin Kemter), Dominik Tuchtenhagen, Ihab Al-Khalaf (46. Tino Istvanic), Ilhan Sariboga