Preussen dreht frühen 0:3-Rückstand

Ulrich Gelmroth

Trebbin (MOZ) Mit einem Kraftakt in einem rasanten Spiel hat Brandenburgligist Preussen Eberswalde den Einzug in die 2. Runde des Fußball-Landespokal geschafft. Dazu war ein 5:3-Sieg in der Verlängerung beim Landesklassenvertreter VfB Trebbin vonnöten. Preussen musste dabei einen frühen 0:3-Rückstand wettmachen.

Dieser Pokal-Krimi war anfangs nach dem Geschmack der 150 VfB-Fans. Den wenigen Preussen-Fans schwante nach 20 Spielminuten schon Schlimmes, lag die Elf bereits mit 0:3 zurück. Gastgeber VfB Trebbin, der letztjährige Tabellenzweite der Landesklasse Ost, der nur knapp am Aufstieg in die Landesliga gescheitert war, war aber von Trainer Frank Lange sehr gut eingestellt. „Wir kannten nach dem 1:4 der Preussen im Testspiel gegen Großziethen die Stärken und Schwächen der Eberswalder“, erzählte er. „Das Spiel meiner jungen Elf bis zum Ausgleich war fantastisch“, so der VfB-Coach.

Bei den beiden ersten Trebbiner Treffern durch Antonio Fischer (8./13.) halfen die Gäste allerdings mit, zeigten sich wenig sattelfest in der neu formierten Abwehr. Dem dritten VfB-Treffer, durch Niklas Vornholt im Nachschuss (19.) nach einer tollen Parade von Preussen-Keeper Lennard Peter, ging ebenfalls ein schneller Gegenzug der Heimelf voraus. „Wir brauchten einige Minuten Spielzeit, um uns zu finden. Nach dem Treffer von Moris Fikic haben wir den Gegner aber immer besser in den Griff bekommen“, bekannte Preussens Neuzugang Rico Liedtke. Der erste Preussen-Treffer (27.) durch Neuzugang Moris Fikic war zugleich ein Aufbruchzeichen bei den Barnimern. Jetzt bestimmten die Gäste das Geschehen, hielten das Tempo hoch, und ließen den Ball besser in den eigenen Reihen laufen. Aus fast allen Positionen entstand Druck nach vorn. Anderseits, die Trebbiner setzten weiter auf schnelle Gegenzüge und hatten durch Fischer eine Riesenchance (40.), die Torwart Peter bravourös vereitelte (40.).

Nach dem Seitenwechsel drängte Preussen vehement auf den Anschluss. Über Hakan Demirel und Nick Lange bekam Fikic das Leder im Sechzehner serviert und es hieß 3:2 (57.). Die Hoffnung auf den Ausgleich wuchs rasant bei den Gästen. Diesen erzielte Lars Schöffel nach feinem Zuspiel über Fikic und Lange (72./3:3). Obwohl sich noch gute Gelegenheiten für Eberswalde zum Sieg (90. Schöffel/92. Lange) boten, die drohende Verlängerung konnte nicht abgewendet werden.

Doch die zu Beginn so spielstarken Gastgeber bauten in der Nachspielzeit allerdings ab, mussten dem hohen Tempo Tribut zollen. Hatten durch ihren Torschützen Vornholt jedoch die Chance zur erneuten Führung (93.) auf dem Fuß. Wieder war Torwart Peter Endstadion. Als Preussens Verteidiger Marcin Dymek einen Freistoß im Nachschuss zur 4:3-Führung (102.) einschob, war die Gegenwehr der Gastgeber-Elf gebrochen. Ein an Lars Schöffel verwirkter Foulstrafstoß, von Fikic verwandelt (115.), machte den Einzug der Eberswalder in die 2. Pokal-Runde perfekt.

„Trebbin war ein starker, unbequemer Gegner. Unser Sieg geht auf Grund der sichtbaren Leistungssteigerung aber in Ordnung“, brachte Trainer Marjanovic das Spiel auf den Punkt.

Eberswalde: Peter – Pawlowski, Liedtke, Dymek, Koepnick, Lange, Groß (62. Petrovic), Fikic, Ziethen, Demirel (110. Domroes), Schöffel