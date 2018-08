Hundefutter rettet vier Adebaren das Leben

Eva-Martina Weyer

Radekow (MOZ) Die Dörfer der Uckermark klagen über ein schlechtes Storchenjahr. Zu große Trockenheit, zu wenig Futter, zu wenig Nachwuchs. Das Gegenteil passiert im Mescheriner Ortsteil Radekow. Dort ist Bernhard Bohnstengel zum Retter der Storchenbrut 2018 geworden. Jeden Tag ist vor den Neubauten von Radekow das gleiche Schauspiel zu sehen: Kaum tritt Bernhard Bohnstengel vor die Haustür, kommen vier Jungstörche angeflogen.

Auch bei ihnen geht die Liebe, sprich das Zutrauen, durch den Magen. Die jungen Adebare wissen: Jetzt gibt’s was zu fressen. Und Bernhard Bohnstengel reicht Hundefutter. Er füttert jeden Tag, und zwar drei Mal. „Sie sind inzwischen richtig zahm“, erzählt er. „Wenn ich auf der Bank sitze, stolzieren sie immer um mich herum.“

Vor ein paar Wochen war an Stolzieren nicht zu denken. „Die Störche waren abgemagert und schlapp. Das hat man gesehen. Die Alten sind kaum noch aufs Nest gekommen“, hat der 83-Jährige beobachtet. Seitdem fährt er regelmäßig nach Gartz und kauft Hundefutter. Drei bis vier Büchsen pro Tag müssen sein. Gern nehmen die Vögel auch Katzenfutter mit Fisch. Sie sind keine Kostverächter.

Da mögen Naturapostel die unnötige Tiernähe bekritteln – für das Überleben des 2018er-Storchenjahrgangs von Radekow hat Bernhard Bohnstengel gesorgt. Er freut sich über das gute Gedeihen der Vierlinge. Es hatte ja im Frühling alles so gut angefangen. Die Altvögel sind am 2. April eingetroffen und hatten das angestammte Nest besetzt. Mindestens zehn Jahre gibt es diesen Horst in Radekow, und zwar immer gut beobachtet vom Bohn-stengelschen Wohnzimmer aus. Fünf Eier zählte der Rentner in diesem Jahr. „So viele waren es noch nie. Aber ein Junges ist sehr bald gestorben.“

In diesen Tagen drehen die Vierlinge hoch am Himmel ihre Runden. Sie bereiten sich auf den Zug nach Süden vor und Bernhard Bohnstengel wird etwas traurig: „Aber sie müssen ja los.“