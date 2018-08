Fortschritte beim Rossmann-Bau

MOZ

Werneuchen Die Arbeiten an der Rossmann-Filiale in Werneuchen verlaufen planmäßig. Nach Unternehmensangaben soll die Eröffnung des Marktes zum Ende des Jahres erfolgen.

Der Start des Projektes hatte sich immer wieder verschoben, da die erforderliche Baugenehmigung nicht vorlag. Der entsprechende Antrag war bereits im Dezember 2015 gestellt worden. Erst in diesem Frühjahr konnte mit den Erdarbeiten für den Drogeriemarkt begonnen werden. Er wird an der Poststraße zwischen dem Stienitzfließ und der Bundesstraße 158 errichtet. In unmittelbarer Nähe befinden sich bereits zwei Lebensmittel-Discounter, ein Supermarkt sowie die Sparkasse. Einwohner hatten immer wieder bemängelt, dass es in Werneuchen keinen Drogeriemarkt gibt. Ein Vorhaben am Schwarzen Weg konnte nicht realisiert werden.