Paradies zwischen Kunst und Garten

Matthias Wagner

Britz „Es ist ein schöner Tag“, sagte Silberschmiedin Brigitte Rottstock beim Blick in den Garten von Klaus Deutsch. Das sei ein Paradies, ergänzte sie und im Lichte dessen sei es beinahe egal, ob jemand eines der Kunstwerke kaufe oder nicht. An Klaus Deutsch schätzt sie, dass er stets neugierig und weltoffen sei.

Der Künstler hatte am Sonnabend wieder zum, mittlerweile traditionellen, Hoffest auf sein Grundstück geladen. Angesichts des sonnigen Sommerwetters hatten zahlreiche Besucher den Weg in den idyllischen Garten hinterm Haus an der Heegermühler Straße gefunden. Neben dem Hausherrn selbst waren die Künstlerkollegen Konrad Darzer aus Berlin-Tegel mit Schnitzarbeiten und Joachim Brückner aus Groß Ziethen mit zahlreichen neuen Werken sowie Brigitte Rottstock zu Gast.

Klaus Deutsch hatte neben vielen älteren Arbeiten auch einige neue vorgestellt. So wie ein Bild der Landschaft „Feld Torge“ ganz in der Nähe. Drei Keramik-Grazien waren sogar noch beinahe handwarm. „Die habe ich heute erst aus dem Ofen geholt“, verriet er. Konrad Darzer ist von Beruf Restaurator und widmet sich lediglich in seiner Freizeit der Schnitzerei. Inspiriert wurde er dazu von Klaus Deutsch. Darzer hat unter anderem bereits bei der Restaurierung des Klosters Chorin und der Stüler-Kirche in Brodowin mitgewirkt. „Hier herrscht eine schöne und entspannte Stimmung. Ich bin gerne hergekommen“, so der Hobbykünstler.

„Es passt einfach alles wunderbar zusammen“, schwärmte Ben Kamberi, der mit seiner Partnerin Silke Seidel aus Eberswalde gekommen war. Interessiert betrachtete das Paar die Skulptur „Vielköpfige Hydra – Die Auswüchse der Politik“. Eine Schöpfung von Joachim Brückner, der damit auch sein Unverständnis über viele politische Entscheidungen zum Ausdruck bringen will. Ebenso wie bei „Der Höllenwächter“, einer Arbeit aus Stein und Holz.

Ines Frank und Christiane Manteuffel aus Eberswalde zeigten sich ebenfalls angetan von der Vielfalt der Exponate und dem üppig blühenden Garten. Genauso wie Ralf Wauer, der mit seiner Frau Christine erschienen war. Und in der Tat bildeten reife Äpfel, duftende und farbenprächtige Blumen mit den überall im Garten installierten Kunstwerken ein prächtiges, leicht verträumtes Arrangement. Die musikalische Umrahmung übernahm Martin Crave aus Oderberg. Der Gitarrist und Sänger sorgte schon zum dritten Mal für die passenden Klänge.