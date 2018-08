Schulstart mit Hindernissen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Wenn heute der Unterricht startet, dann fällt für die Mädchen und Jungen an der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule im Fach Sport eine Disziplin zunächst aus: Weitsprung. Dafür üben sich die Lehrer in einer anderen Disziplin, im Frustschieben. Der Ärger im Team um Schulleiterin Petra Eilitz ist groß. Eigentlich sollte die Weitsprunggrube während der Sommerferien saniert werden und spätestens Ende August fertig sein. Bis Ende voriger Woche tat sich allerdings nichts. Von einer Sperrung der Anlage für den Unterricht war stattdessen die Rede.

Am Freitagmorgen rückte nun, relativ unerwartet, die beauftragte Baufirma an, um zunächst vier Bäume zu fällen. Eilitz hatte davon eigenem Bekunden zufolge erst am Vortag erfahren. Und war außer sich. Mitten im August, in der Zeit des Vogelschutzes, soll die Motorsäge angesetzt werden. „Unglaublich“, echauffierte sich die Schulleiterin. Im Übrigen sei von Baumfällungen nie die Rede gewesen, sondern lediglich davon, dass die Hecke neben der Weitsprunganlage gestutzt werden oder weichen müsse. Und überhaupt, das Projekt sollte längst erledigt sein. Das zuständige Dezernat hatte ursprünglich eine Realisierung im Frühjahr 2018 versprochen, verwies die Direktorin auf Zeitungsberichte. Weshalb sie nur wenig Verständnis für die Verzögerung habe. Zumal die Arbeiten jetzt dann bei laufendem Schulbetrieb erfolgen, mit den entsprechenden Lärmbelästigungen.

Matthias Uffrecht, Chef der beauftragten Firma Tharo und Freitag selbst vor Ort, versicherte, dass für die Fällungen eine Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde vorliege. Den verspäteten Baustart habe er nicht zu verantworten. Uffrecht verwies auf den Auftraggeber, die Stadt Eberswalde. Tharo hatte im April für 70 000 Euro den Zuschlag für das Vorhaben erhalten. Nach Informationen der MOZ hat sich die Umsetzung eben wegen der beabsichtigten Baumfällungen sowie aufgrund eines Materialwechsels für den Belag verzögert.

Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten räumte auf Anfrage ein, dass die „Kommunikation mit der Schule nicht die beste“ gewesen sei. Die Verwaltung könne sich für die „holprige Geschichte“ nur entschuldigen. Sie sprach von einer internen Panne, aufgrund der sich der Baustart verzögert hat. Der Einbau der neuen Anlaufbahn sei nunmehr für die 35. Kalenderwoche geplant. Matthias Uffrecht hatte vor Ort bestätigt, dass man etwa 14 Tage für die Arbeiten an der Weitsprunggrube brauche. Die Anlage werde nicht nur saniert, sondern auch erweitert. Deshalb, so erklärte Kersten, mussten drei Kiefern und eine Fichte weichen.

Bis 2022 will die Stadt knapp 1,2 Millionen Euro in die Bürgel-Schule investieren – dank Bundesförderung.