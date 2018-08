Feuerwehr sichert Festplatz im Park

Steffen Göttmann

Frankenfelde (MOZ) Klein, aber fein ­– so lässt sich das Dorffest in Frankenfelde beschreiben, das am Sonnabend traditionell im Park unter hohen Bäumen gefeiert wurde. Die Gäste aus Frankenfelde und den umliegenden Dörfern hatten sich am frühen Nachmittag zur Kaffeetafel eingefunden, die die Landfrauen unter Leitung von Frances Hempp organisiert hatten. „Wir haben 14 Blechkuchen bekommen, die Frauen aus dem Ort gebacken haben“, so die Vorsitzende von 19 Frauen, die einiges im Dorf bewegen. Sie bauten einen Basteltisch auf und beschäftigten die Kinder. Das ganze Jahr über organisieren sie Radtouren, Oster- und Adventsbasteln, den Dorfputz und das Halloweenfeuer. Die Landfrauen seien wie der Feuerwehrverein eigenständig.

Der Hanekoper-Sternebecker Carnevalsclub (HSCC) sorgte für einen Höhepunkt des Nachmittags. Er rückte mit Tanzgruppen an und bot einen kleinen Ausschnitt der vergangenen Session. Sichtlich Lampenfieber plagte Dana Brauer, die erstmals das Karnevalslied des HSCC singen durfte. Sie habe diese Aufgabe von Stefanie Kurpisch übernommen, die sich eine Auszeit nehme, sagte Präsident Christian Kallies.

Dass das Dorffest überhaupt im Park gefeiert werden könne, sei der Feuerwehr zu verdanken, betonte der Frankenfelder Ortsvorsteher Ralf Heine. Diese habe nach dem Stürmen im Oktober aufgeräumt und sogar einen großen Baum gefällt, der innen hohl gewesen sei und umzustürzen drohte. Auch beim Dorffest packten die Männer um Ortswehrführer Sebastian Seeliger mit an und betreuten den Getränkestand. Als Erinnerung gab es für den symbolischen Euro einen Erinnerungsbutton mit Frankenfelder Motiven. Für die Kinder hatte der Ortsvorsteher eine Hüpfburg, Bogenschießen und ein Glücksrad organisiert. Als Gewinne gab es nützliche Kleinigkeiten für die Schule und Spielzeug.

Auch Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) schaute vorbei, der diesmal ein ruhiges Wochenende verbrachte, da nur die Frankenfelder feierten. Vergangenes Jahr sei er noch als Wahlkämpfer im Ort gewesen und musste danach noch zum Dorffest nach Eichwerder.

Mit einer Disko bis tief in die Nacht klang das Dorffest im Park aus.(sg)