Ganz Vierraden feiert 25. Tabakblütenfest

Eva-Martina Weyer

Vierraden (MOZ) Die fröhliche Tradition eines besonderen Erntefestes haben Vierradener und ihre Gäste am Sonnabend zelebriert. Dort dreht sich jedes Jahr im August alles um das „Gold der Uckermark“, wie der Tabak dort noch heute genannt wird. Das Tabakmuseum und der Heimatverein Vierraden hatten zum mittlerweile 25. Tabakblütenfest eingeladen. Dieses Jubiläum wurde zünftig und mit viel Phantasie begangen.

Ein Festumzug leitete den Tag ein. Mehr als 40 gestaltete Wagen und Bilder rollten über die Breite Straße, deren Vorgärten und Hauseingänge liebevoll zum Thema Tabak geschmückt waren. Sogar der Alte Fritz mit Perücke und in Knobelbechern winkte den Zuschauern am Straßenrand huldvoll zu. Dargestellt wurde er von André Nicke, dem Schauspieldirektor der Uckermärkischen Bühnen Schwedt und künftigen Intendanten des Theaters. Neben ihm in der Kutsche saß im perlenbestickten Kleid „eine zu Ansehen gekommene Stadtobere der ehemaligen Residenz zu Schwedt“, wie Nicke als Alter Fritz es ausdrückte. Gespielt wurde diese Stadtobere von Schwedts Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe. Sie wandte sich mit herzlichen Worten an die Mitglieder des Heimatvereins: „Seit einem Vierteljahrhundert haben Sie dieses Fest zu etwas ganz Besonderem gemacht.“

Bilderstrecke Ganz Vierraden feiert zum 25. Mal sein Tabakblütenfest Bilderstrecke öffnen

Aus ungezählten rosafarbenen Tabakblüten hatte Angelika Degelow auch in diesem Jahr die Erntekrone gewunden, die auf dem Marktplatz hochgezogen wurde. Obendrein steuerte sie ein geflochtenes Blütenherz mit einer 25 bei und legte es der Krone zu Füßen. Die Vierradener aber auch viele Besucher von Außerhalb schauten dabei zu. Sie genossen frischen Streuselkuchen und Kaffee und verfolgten mit großem Interesse die Prüfung und Krönung der 7. Tabakkönigin. Sie heißt Luisa Müller und ließ sich von Jennifer Rauch, der 6. Tabakkönigin, die golden bestickte Schärpe umlegen. Fünf Tabakköniginnen sowie die11. Schwanenkönigin aus Prenzlau überstrahlten mit ihrem Liebreiz diese Zeremonie. Der Heimatverein verlieh Jennifer Rauch für ihre mehrjährige Amtszeit als Tabakkönigin den „Orden für Heimatliebe“.

Mit dem traditionellen Holzschuhtanz zur live gespielten Blasmusik ließ der Heimatverein diesen Programmpunkt ausklingen. Die Vierradener feierten dann weiter bis in die Nacht hinein.

In der Breiten Straße und im Rathaus war erstmals eine Fotoausstellung zur Geschichte des Tabakblütenfestes zu sehen. (Lesen Sie morgen mehr.)