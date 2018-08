MOZ

Frankfurt (Oder) Über 200 Veranstaltungen erwarten das Publikum im Kleist Forum, in der Konzerthalle und auf dem Messegelände in der Spielzeit 2018/19. Rund 1500 Künstler, darunter Stars wie Axel Prahl, Daniel Barenboim, Eva Mattes, Dominique Horwitz, Sophie Rois, Thomas Thieme, Boris Aljinovic und Mathieu Carrière zeigen auf den Frankfurter Bühnen, wie vielfältig der Blick auf unsere Welt sein kann. Besucher können sich neben Gastspielen international renommierter Bühnen aus allen Kunstsparten auch auf eine Vielzahl an Eigen- und Koproduktionen des Kleist Forums freuen, wirbt die Pressestelle des Kleist Forums.

Der Vorverkauf für die Spielzeit 2018/19 hat begonnen. Alle Eintrittskarten können an der Kasse im Kleist Forum (Montag – Freitag: 12 bis 18 Uhr) und auch in der Tourist-Information zu den regulären Öffnungszeiten (Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 Uhr bis 14 Uhr) sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen in Frankfurt und dem Umland erworben werden.

Alle Veranstaltungen unter www.kleistforum.de und im neuen Spielzeitheft.