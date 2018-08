„Farbwucht“ trifft auf Bach

Kai-Uwe Krakau

Schönow Es ist ein lauer Sommerabend, im Garten von Wilfried Staufenbiel tummeln sich die Besucher. Der Galerist des „Hühnerstalls“ hat wieder kunstinteressierte Menschen nach Schönow eingeladen. Diesmal wird nicht nur die Ausstellung von Diana Schwan-Beck mit dem Titel „Farbwucht“ eröffnet, der Autor Jens Johler liest auch aus seinem Bach-Roman „Die Stimmung der Welt“. Musikalisch bereichert wird die Veranstaltung durch Christine Kessler, die auf ihrem Cembalo einige Werke von – passenderweise – Johann Sebastian Bach spielt.

„Abstrakte Bilder“ nennt die Künstlerin Diana Schwan-Beck das, was von ihr im „Hühnerstall“ zu sehen ist. Sie wolle „die Gegenwärtigkeit als Teil der Natur erlebbar machen“. Im Laufe der Jahre hat die Schwanebeckerin einen ganz eigenen Stil entwickelt, sie arbeitet mit Acryl und verschiedenen Ebenen. Eine „philosophisch gegenständliche Malerei mit zeitkritischen Elementen“ nannte sie einmal ihre Art, zu arbeiten.

Jens Johler, 1944 in Neumünster geboren und lange als wissenschaftlicher Assistent tätig, beschäftigt sich in seinem vor fünf Jahren erschienenen Roman „Die Stimmung der Welt“ mit der musikalischen Revolution der „Wohltemperierten Stimmung“, die mit Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ ihren Siegeszug um den Erdball begonnen hatte.

„Es war eine außergewöhnliche Lesung“, sagt Galerist Staufenbiel später. Im Mittelpunkt habe dabei die Frage gestanden, was eigentlich Fortschritt ist und ob wir Menschen wirklich alles machen dürfen, wozu wir in der Lage sind. Von einem „phantastischen Abend“ spricht auch Diana Schwan-Beck. Sie sei dankbar, dass sie ihre Arbeiten in diesem schönen Ambiente zeigen konnte, so die Künstlerin.

Einige Veranstaltungen stehen noch auf dem diesjährigen Programm von Wilfried Staufenbiel. Besonders am Herzen liegt ihm dabei das Konzert „Kanons statt Kanonen“ am 23. September um 16 Uhr in der Dorfkirche von Schönow. Zu seinem 70. Geburtstag werden dann eigene Kompositionen des Musikers zu hören sein.