Mit Gummihai und Piratenflagge

Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf ( ) „Ein paar Besucher mehr hätten es sicher sein können“, waren sich Moderator Lupo und Kathleen Brandau, die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, am Abend einig. Ein Erfolg sei das Strandfest am Bötz­ee gerade mit vielen Kindern, die bei Spielen und Neptuns Auftritt ihren Spaß hatten, aber trotzdem allemal gewesen.

Weniger vom Innenareal des Strandbads aus, als vor allem vom leicht erhöhten Standpunkt Brücke verfolgten am Abend dann, begleitet von den Klängen der Eggersdorfer Dorfmusikanten, noch mehrere Dutzend Schaulustige den großen Bootskorso. Erst zog nur das Flamingo-Boot, später unter den Preisträgern, schon mal als Vorhut eine Runde, bevor es sich mit dem vom Gelände der Angler heranschippernden Pulk von zwei Dutzend weiteren Wasserfahrzeugen vereinigte.

Bilderstrecke Bootskorso zur Strandparty am Bötzsee Bilderstrecke öffnen

„Hawaii-Party-Boot“, „Lichtdampfer“, „Blumenkajak“ oder „Fluch der Karibik“ waren die kreativ gestalteten Exemplare betitelt. Während hier und da eine Piratenflagge flatterte, Gummihai im Schlepptau, trug das „Boot der aufgehenden Sonne“ mit jungen Damen in ostasiatischer Aufmachung einen Drachenkopf oder war eine andere Konstruktion mit Kunstpalmen bestanden. „Toll, uns gefällt das sehr gut, welch große Mühe die sich alle gegeben haben“, schwärmte Angelika Röhr aus Petershagen. Adda Breitefeld und Dieter Hostmann aus Berlin, die den Sommer über oft in Eggersdorf sind, waren ebenfalls begeistert. „Vor allem, dass es diesmal so viele sind. Das ist ja richtig Aufwand.“

Zu Titeln wie „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ oder „Ich bin ein Mädchen aus Piräus“ drehten die Boote vor Publikum und Jury ihre Runden. Am Ende gewann „Bötzsee-Disko Eggersdorf“, das große Partyfloß von Familie Dähne, die auch die Pokale gestiftet hatte, vor den Flamingos (Familie Rensch) und „Aloha“, dem schwimmenden Pavillon von Familie Doß. Nächstes Mal, kündigte Kathleen Brandau an, werde man auf den zweiten Sonnabend im August gehen, der sich dann als fester Termin etablieren soll. (bg)