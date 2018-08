Grüne Melodien an einem grünen Ort

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Drei Gärten, drei Konzerte. So unterschiedlich die Orte, so unterschiedlich die Musik. Mit der Mini-Reihe „im Garten“ hat die Stadt Eberswalde am Wochenende, bereits zum 13. Mal, halb private grüne Oasen geöffnet. Und so den Besuchern neue Ecken, neue Stilrichtungen oder beides erschlossen. Etwa mit der Band „Safe, Sane & Single“, einem Trio mit Bigband-Sound, das im Café Liesbeth auftrat. In lauschiger Abendstimmung und auf sehr gut besetztem Rasen bzw. der Terrasse.

Musik aus den 20er- bis 50er-Jahren. Für die einen Musik aus einer anderen Zeit, für die anderen Musik der Jugend. In jedem Fall mit vielen „grünen Melodien“, wie es Maarten Hoogenboom, Christian Weichert und Timon Ruhemann nannten. Und Musik zum Mitsingen, Swingen, Mitgehen ... Einer Aufforderung dazu bedurfte es beinahe selbstredend nicht. Das Publikum schwang sich gleich mit dem ersten Titel „So leid es mir tut, mach’s gut, Ruth“ ein. Neben Klassikern wie Glenn Millers „In the mood“, „Bei mir biste scheen“ oder dem Jive „She’s the most“ erklangen auch Eigenproduktionen wie „Du hast kein Geld“.

Die Gäste geizten dafür nicht mit Applaus und Komplimenten. „Die Gartenkonzerte sind immer auch ein schöner Treffpunkt“, befand etwa Ines Hippeli, die beinahe jedes Jahr ein Konzert besucht. Auf ihre Kosten kamen ebenso Gerda Schä-pe, Ursula Zantow, Elvira Kynast und Odette Maksymiw, die sonst freitags ihren Spieleabend haben, sich diesmal aber für „im Garten“ entschieden. Und sowohl den Ort als auch die musikalische Darbietung lobten. Vor allem die „hervorragenden Stimmen“, so das Damen-Quartett.

Die Akteure selbst, „Safe, Sane & Single“, wiederum, zeigten sich ob des stimmungsvollen Ortes überrascht. Ein kleiner, lauschiger Garten mit zum Teil „morbidem Charme“. Die Musik, so urteilte das Trio, passe super hierher. Das sei noch mal was anderes als etwa ein Konzert am Berliner Wannsee oder ein Auftritt beim Bergmannstraßenfest in Kreuzberg. „Und Eberswalde hat sich wirklich gut entwickelt, urteilte Timon Ruhemann, der vor einigen Jahren in der Barnimer Kreisstadt gastierte.

Gastgeberin Elisabeth Adler hatte zwar alle Hände voll zu tun, gleichwohl konnte sie die Musik genießen. „Das ist toll, das ist meine Musik“, so die Café-Inhaberin und ausgebildete Konzertsängerin, die einst als „Fräulein Liesbeth“ mit einem 20er-Jahre-Programm unterwegs war und auch schon bei „Guten Morgen“ eine Kostprobe ihres Könnens gab. Seit nunmehr fünf Jahren gebe es das Café. Das Konzert, so die junge Frau, sei durchaus ein neuer, zusätzlicher Impuls. Die Band sei perfekt ausgewählt.