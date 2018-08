Vandalismus im Vogelpark

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Ein Fall von Vandalismus hat am Wochenende im Internet für eine breite Welle der Empörung gesorgt: Unbekannte hatten am Freitag in der Zeit von 7 bis 9.25 Uhr die Voliere im Vogelpark Küstrin-Kietz gewaltsam geöffnet. Neun Nymphensittiche sind fortgeflogen, darunter auch der Muttervogel zweier erst geschlüpfter Küken. „Diese Küken werden von den anderen Sittichen nicht angenommen. Ohne Mutter werden sie sterben“, erklärte Gerhard Schwagerick, Ortsvorsteher von Küstrin-Kietz am Sonnabendmorgen. In Folge der Veröffentlichung des Falles auf der MOZ-Internetseite und auf Facebook wurde auch Hilfe mobilisiert. So hat eine Küstrin-Kietzerin, die sich mit der Vogelwelt gut auskennt, erboten, die beiden Sittichküken aufzunehmen und, wenn möglich, zu retten. Drei der neun entflogenen Exoten wurden bereits wieder eingefangen, informierte Schwagerick am Sonntagnachmittag,

Die Kripo wurde verständigt und Anzeige erstattet. Der materielle Schaden wird auf 450 Euro geschätzt, der ideelle ist weitaus höher. Denn der Vogelpark ist eine wichtige Einrichtung für die Küstrin-Kietzer und ihre Gäste und wird ehrenamtlich betreut.

Die Ortsvorsteher bittet die möglichen Täter, Zeugen hatten bislang Jugendliche gemeldet, die sich dort in dem Zeitraum aufgehalten hatten, sich von selbst zu melden und an der Schadensbeseitigung mitzuwirken. „Ihnen wird nicht der Kopf abgerissen. Aber man muss doch auch den Mut haben, dafür geradezustehen, wenn man solcher Dummheiten macht“, so Gerhard Schwagerick. Er hat eine Belohnung in Höhe von 150 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Identifizierung der Täter führen.(ulg)

Kontakt: Tel. 0172 7732632 Unter dieser Telefonnummer können auch Spenden angekündigt werden. Eine Spendenquittung wird gefertigt.