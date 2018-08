Der Nahe Osten ganz nah

Kult aus Kurdistan: Szene aus dem Film „Pferd auf dem Balkon“ (2012). Der Familienfilm ist Teil des 8. Kurdischen Filmfestivals in Berlin, das am Donnerstag beginnt. Es geht um einen Jungen mit Aspergersyndrom und seinen neuen Freund, ein Pferd. © Foto: Promo

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Donnerstag wird das 8. Kurdische Filmfestival in Berlin eröffnet.sprach mit dem künstlerischen Leiter Mehmet Aktas über seinen Eröffnungsfilm, den Einfluss von Krieg auf kurdisches Kino sowie Frauen vor und hinter der Kamera.

Herr Aktas, es ist die achte Auflage eines Festivals, ausschließlich dem kurdischem Film gewidmet. Woher kommt das konstante Interesse beim deutschen Publikum?

Berlin ist eine Weltstadt, es gibt ein breites Publikum, das sich für kurdisches Kino und Arthouse interessiert. Der Grund ist einfach: Der Zuschauer will einen tieferen Einblick in den Nahen Osten und in das Geschehen in und rund um Kurdistan, das als Staat nicht anerkannt ist. Der Zuschauer will Dinge erfahren, die er nicht in den Nachrichten sieht. Dafür sorgen wir seit dem ersten Festival 2004. Und wir werden es weiter tun.

Trotzdem pausierte das Festival zwischen 2013 und 2016 – was war da los?

Uns ist ein Sponsor abgesprungen und wir – als Festival mit spezieller Thematik – hatten Probleme, neue Geldgeber in Deutschland zu finden. Der Berliner Senat hat sich nach einer Pause wieder dazu entschlossen, uns zu fördern. Und jetzt steht fest: Das Festival wird es auch in den nächsten Jahren geben.

Was sind die Highlights des aktuellen Festivals?

Im Eröffnungsfilm geht es um den kurdischen Kino-Pionier Yilmaz Güney, der das türkische Kino revolutionierte – auch wenn er der Regierung ein Dorn im Auge war. „Die Legende vom hässlichen König“ von Hü­seyin Tabak feierte beim Filmfestival in Toronto Weltpremiere und wurde bei den Hofer Filmtagen als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Der Film kommt Anfang Oktober ins Kino. „Radio Kobani“ von Reber Dosky zeigt das Schicksal eines kurdischen Freiheitskämpfers in Syrien, Roj­da Sekersöz’ „Beyond Dreams“ thematisiert eine Gruppe kurdischer Frauen im Stockholmer Getto.

Den kurdischen Frauen widmet Ihr Festival eine ganze Sektion. Geht es um Unterdrückung?

Nicht nur. Die Frauensituation in Kurdistan ist ein großes Thema. Es geht um unterdrückte Frauen, aber auch um Freiheitskämpferinnen. Aber: Weibliche Filmemacher werden nicht unterdrückt, dafür sind die jungen Regisseurinnen Aise Polat und Soleen Yusef beste Beispiele.

Welchen Einfluss hat der Krieg auf den kurdischen Film?

Der Krieg mit dem IS hat das kurdische Kino vor allem negativ beeinflusst. Dass die Militärausgaben im irakischen Kurdistan gestiegen sind, ging auf Kosten der Filmförderung, die komplett wegfiel. Auf der anderen Seite ist der Krieg mit dem IS ein wichtiges Thema im Film geworden. Heute ist kurdisches Kino ein Trend in der internationalen Filmszene.

Warum?

Auch wenn es lange Zeit keine Beachtung fand, ist kurdisches Kino verstärkt im Kommen. Es gab vermehrt Produktionen in der Türkei, im Iran und im irakischen Kurdistan. Dort und in Deutschland ist der Druck auf die Kunst geringer als im Iran und in der Türkei. Und: Neben den alten Hasen gibt es sehenswerte Newcomer, die in Deutschland studierten und kurdische Themen für sich entdecken, dazu zählen Aise Polat, Soleen Yusef, Miraz Bezar und Zuli Aladag.

Was unterscheidet kurdisches Kino vom Mainstream?

Es ist vor allem authentisch. Kurdische Regisseure greifen oft auf ihre persönliche Insider-Perspektive zurück. Kurdisches Kino ist international und in der ganzen Welt zerstreut, es hat keine feste Basis. Das beweisen die Filmemacher, die zu unserem Festival anreisen. Sie kommen aus Los Angeles, Holland, aus dem irakischen Kurdistan, dem Iran, Belgien, Schweden, Istanbul.

www.kurdischesfilmfestival.de